Más de 250 jóvenes de Baleares participan en una jornada para impulsar las vocaciones científicas y tecnológicas - CAIB

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 alumnos de seis centros de educación secundaria de Baleares han participado en una jornada para impulsar las vocaciones científicas y tecnológicas.

La actividad, titulada 'Ciencia y Tecnología en Femenino', ha sido organizada por la Fundación Bit y la Dirección General de Innovación y Transformación Digital del Govern.

Se ha celebrado de forma simultánea en el ParcBit de Mallorca, el CentreBit Menorca y el CentreBit Eivissa, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

El programa ha incluido varias actividades orientadas a acercar la realidad profesional del sector a los más jóvenes. El acto central ha sido la mesa redonda '¿Por qué decidí estudiar STEM?', inaugurada por el vicepresidente de la Fundación Bit, Sebastián González, y protagonizada por cuatro científicas y tecnólogas de reconocido prestigio vinculadas a Baleares.

El alumnado también ha participado en talleres de robótica, impresión 3D y de producciones audiovisuales a cargo del Servicio de Digitalización de la Secretaría Autonómica de Desarrollo Educativo.

Además, ha realizado el taller de Objetivos de Desarrollo Sostenible a través del cual elaborarán vídeos de tres minutos en los que propongan soluciones para el objetivo de salud y bienestar.

PARA PALIAR LA BRECHA DE GÉNERO

El encuentro, que este año ha llegado a su novena edición, busca consolidarse como un referente en la promoción de las vocaciones científico-técnicas en Baleares y se enmarca en un proyecto de ámbito nacional impulsado por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE).

Uno de los principales objetivos es el de incrementar la presencia femenina en las especialidades de ciencias y tecnología, tanto en la etapa de secundaria como en los estudios superiores, dado que sigue existiendo una brecha de género en el sector.

Según los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y los informes anuales del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, a pesar de que las mujeres representan más del 56% del alumnado universitario en España, su presencia en las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura se sitúa alrededor del 27%, mientras que en grados de Informática apenas supera el 15%.

En Baleares, los datos del Ibestat y de UIB reflejan una tendencia similar, y es que a pesar de ser mayoría global en las aulas universitarias, las estudiantes continúan infrarrepresentadas en la Escuela Politécnica Superior y en los ciclos formativos de grado medio y superior de las familias de Informática y Comunicaciones.