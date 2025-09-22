Más de 250 personas participan en 'Encuentro de Rutas Saludables' que cierra la Semana Europea de la Movilidad en Palma

Más de 250 personas participan en el 'Encuentro de Rutas Saludables' que cierra la Semana Europea de la Movilidad en Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 personas han participado en el 'Encuentro de Rutas Saludables' que cierra la Semana Europea de la Movilidad en Palma.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que más de 250 personas han participado esta mañana en el 'Encuentro de Rutas Saludables', organizado conjuntamente por el área de Movilidad, el programa 'Activa't' del Ayuntamiento de Palma, la Conselleria de Salud y la Asociación Española contra el Cáncer.

El teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, ha destacado el éxito de participación de esta edición, que ha superado el número de asistentes a las anteriores, "gracias a la colaboración entre instituciones y los distintos centros de salud".

En concreto, han acudido personas procedentes de los Centros de Salud Emili Darder, Coll d'en Rabassa, Son Pisà, Son Serra-La Vileta, s'Escorxador, así como Escola Graduada, Pere Garau, Valldargent, Santa Catalina, Martí Serra, Esporles y Rafal Nou, entre otros.

La ruta ha arrancado en la plaza de España, donde dos fisioterapeutas de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca han ofrecido indicaciones para estirar y calentar a los participantes antes de iniciar la caminata. Posteriormente, el grupo ha recorrido la ciudad pasando por la plaza Porta Pintada, la calle Sant Miquel, la plaza Mayor, la calle Argenteria, hasta llegar a la plaza de Santa Eulàlia, con la presencia de la Banda de Música Municipal de Palma.

Este encuentro, que se celebra anualmente en el marco de la Semana de la Movilidad, cuenta con el apoyo del programa de rutas saludables de los centros de Atención Primaria de Mallorca, el programa Pacient Actiu de las Baleares y las actividades de promoción de vida saludable impulsadas por la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Salud, así como del programa 'Activa't' del Ayuntamiento de Palma y de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Con esta actividad concluyen las acciones organizadas por el Ayuntamiento de Palma con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que cada año tiene lugar entre el 16 y el 22 de septiembre en diversas ciudades europeas. Este año, el lema ha sido 'Movilidad para todas las personas', en defensa de un transporte público accesible, sostenible e inclusivo para toda la población.

Durante esta última semana, el Ayuntamiento de Palma, el Govern de y el Consell han organizado diversas actividades relacionadas con la movilidad sostenible, como el Park(ing) Day, la Diada de la Movilidad, una bicicletada familiar y los Premios a la Fidelidad al Transporte Público. Asimismo, cabe destacar que, con motivo del Día Mundial Sin Coches que se celebra este lunes, 22 de septiembre, el uso de autobuses de la EMT Palma, tren y metro es gratuito durante todo el día para todos los usuarios, no solo para los titulares de tarjeta de transporte.