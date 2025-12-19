Más de 300 agentes sociales participan en el brindis navideño del Ayuntamiento de Marratxí. - AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

El Ayuntamiento de Marratxí ha celebrado un año más su tradicional brindis navideño con los agentes sociales del municipio, un encuentro que ha reunido a más de 300 representantes del tejido empresarial, comercial, cultural, deportivo y asociativo de Marratxí.

El acto, celebrado en las Bodegas Suau de Es Pont d'Inca, ha servido para agradecer públicamente la implicación diaria de quienes contribuyen a dar vida, actividad y cohesión al municipio, según han indicado en un comunicado.

La convocatoria, organizada por el Ayuntamiento, se consolida como una cita anual de encuentro y agradecimiento, en la que el consistorio pone en valor el papel fundamental que desempeñan los comercios, empresas y entidades locales en el desarrollo económico y social de Marratxí.

Durante su intervención, el alcalde, Jaume Llompart, subrayó el esfuerzo diario del tejido local.

"Hoy no es un día para hablar de política ni de proyectos, sino para dar las gracias mirando a los ojos a quienes cada mañana levantan la persiana de su negocio o dedican su tiempo, muchas veces de forma desinteresada, a asociaciones, clubes y entidades del municipio", señaló.

El alcalde destacó especialmente "la constancia, la valentía y la capacidad de sacrificio de los pequeños empresarios y comerciantes, así como la labor del tejido asociativo, cultural y deportivo".

"Sois quienes dais vida a las calles, quienes generáis empleo, quienes conocéis a vuestros clientes por su nombre y quienes mantenéis vivo el municipio. Sois una parte muy importante de Marratxí", afirmó Llompart.

El primer edil también reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con el tejido local, asegurando que el Ayuntamiento seguirá estando al lado de empresas, comercios y entidades.

"Tenéis a vuestro Ayuntamiento a vuestra disposición, escuchando, acompañando y trabajando para que emprender, mantener un negocio o una asociación sea cada vez un poco más fácil", remarcó.

El acto concluyó con un brindis colectivo por la Navidad y por el futuro de Marratxí, en el que el alcalde invitó a celebrar "el esfuerzo, la valentía y el orgullo compartido de formar parte de este municipio".