Más de 3.000 personas participan en la consulta para definir el modelo turístico de Ibiza

Archivo - Grupos de personas disfrutan del atardecer en una cala de Ibiza. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

IBIZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proceso de consulta impulsado por el Consell de Ibiza para elaborar la estrategia integral y sostenible de desarrollo y reposicionamiento turístico de la isla ha registrado la participación de casi 3.000 personas.

Según ha informado el Consell en un comunicado, por ahora ha finalizado el proceso de consulta, pero se siguen desarrollando sesiones de trabajo con representantes de empresas, trabajadores o colectivos.

La institución ha explicado que el objetivo es definir un modelo compartido que garantice el equilibrio entre la prosperidad económica, la conservación ambiental y patrimonial y el bienestar de los residentes, asegurando la competitividad de Ibiza como destino turístico de primer nivel.

El Consell incorporará el resultado de la consulta en el trabajo técnico de análisis y síntesis de resultados, lo que permitirá establecer las líneas estratégicas de la nueva política turística insular.

El proyecto, que se prolongará hasta 2027, servirá de base para el reposicionamiento de la marca Ibiza.