Más de 3.000 personas participan en la II Fira de la Gent Gran en Ses Salines

El Consell reconoce entidades y personas por su compromiso con la gente mayor de la isla PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.000 personas han participado este sábado en la segunda edición de la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca, una jornada celebrada en Ses Salines y que ha acogido música, actividades y talleres.

La institución insular ha destacado que la jornada se lleva a cabo entre las 10.00 y las 17.00 horas de este sábado y que incluye música, deporte, talleres, conferencias y espacios de aprendizaje.

Para facilitar el desplazamiento de las personas mayores de toda la isla, el Consell ha puesto a disposición de las asociaciones autobuses gratuitos que han garantizado una participación amplia y accesible.

Igualmente, la Fira de la Gent Gran ha contado con medio centenar de estands y puntos de exhibición con manualidades y trabajos elaborados por personas mayores de distintos municipios; así como con un concierto de Santa Cecilia a cargo de la Coral Son Dameto.

A lo largo del día se ha ofrecido un amplio abanico de actividades físicas como yoga, pilates, estiramientos, tiro con honda, juegos populares y diferentes modalidades de baile, incluyendo sevillanas, baile en línea, 'ball de bot', danzas del mundo, 'fit dance' y baile de salón.

También se han celebrado talleres de dinamización y expresión creativa, como dibujo neurográfico, corte y confección, bolillos, así como exposiciones de 'neules' tradicionales y maquetas creadas en centros residenciales, entre otros.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha visitado la jornada, destacando que la feria "demuestra que Mallorca es una isla que cuida, respeta y acompaña a su gente mayor".

"Hemos reunido a miles de personas en una jornada llena de actividad, convivencia y aprendizaje, y esto refleja nuestra voluntad de impulsar políticas que pongan a las personas en el centro", ha subrayado.

En este sentido, el presidente insular ha apuntado que las personas mayores "han construido la Mallorca de hoy y es responsabilidad de las instituciones garantizarles espacios donde se sientan valoradas, activas y protagonistas".

Por su parte, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha considerado que esta feria "es una manera de reconocer, con hechos, todo lo que este colectivo aporta a la sociedad". "Hemos ampliado el programa, reforzado la formación en salud, tecnología y bienestar, y hemos impulsado más actividades para que todo el mundo pueda moverse, participar y pasarlo bien", ha agregado.

La programación ha contado con un conferencias especializadas impartidas por profesionales de servicios esenciales y colegios oficiales, que han abordado temas como emergencias, prevención de incendios, inteligencia artificial aplicada al envejecimiento activo, fisioterapia, ejercicio físico y dieta mediterránea.

Las conferencias han ido a cargo de Protección Civil, Servicio de Emergencias 112, Servicio 061, Bomberos de Mallorca, Fueib - Programa Grandes Activos, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Baleares, Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Baleares.

Igualmente, se ha celebrado un torneo de Truc, organizado por la asociación Som Truc, que ha contado con la participación de numerosas personas.

RECONOCIMIENTOS

El Consell de Mallorca ha reconocido este año la labor de entidades y personas que destacan por su compromiso con las personas mayores de la isla, ya sea preservando tradiciones, impulsando la convivencia, dinamizando la vida comunitaria o promoviendo el bienestar social y cultural.

Entre los distinguidos se encuentran la asociación Som Truc, por mantener viva la tradición de este juego de cartas tan arraigado y fomentar espacios de relación; y el programa Grandes Activos (Fueib), por la participación activa en el bienestar y la inclusión en la sociedad, preparando a las personas para los retos tecnológicos del presente.

También se ha reconocido a la Fundación Aeronáutica, por contribuir a divulgar y preservar el patrimonio aeronáutico entre la gente mayor; Madó Pereta (Joan Bestard), por su aportación artística y cultural, que conecta con las personas mayores, y Bàrbara Llinàs, por preservar y transmitir el oficio tradicional de las 'neules'.

Por otro lado, la institución ha premiado las residencias de Llucmajor, Petra y Puigpunyent, por la dedicación constante a la atención de las personas mayores de sus municipios y por ofrecer espacios seguros, próximos y activos que fomentan la participación y el bienestar emocional.

Con todo, el Consell ha destacado que todos estos proyectos y trayectorias "representan lo mejor de Mallorca: compromiso, cuidado, transmisión cultural, innovación y un fuerte vínculo con las personas mayores de la isla".