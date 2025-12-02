Más de 360 embarcaciones de 28 países participaran en el 74 Trofeu Citat de Palma de Vela

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la presentación del el 74 Trofeu Abanca Ciutat de Palma de Vela. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 364 embarcaciones de 28 países diferentes participarán en el 74 Trofeu Abanca Ciutat de Palma de Vela, que tendrá lugar entre el 3 y el 7 de diciembre en la bahía de Palma

La que es la regata más antigua de Baleares ha sido presentada la mañana de este martes por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del RCNP, Rafael Gil, en el salón de plenos del Ayuntamiento.

En esta 74 edición de la regata, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, será la más internacional de la historia con 364 embarcaciones preinscritas procedentes de hasta 28 países.

Entre ellos habrá campeones nacionales, medallistas olímpicos y mundiales y jóvenes promesas. Las series clasificatorias se celebrarán los días 4 y 5 de diciembre y las finales, los 6 y 7.

Martínez ha subrayado el valor histórico, deportivo y social del evento deportivo, cuya primera edición se celebró en 1950, solo dos años después de la creación del Real Club Náutico, su organizador.

"El Ciutat de Palma es una regata que forma parte de la memoria colectiva y de la identidad deportiva de la ciudad", ha destacado.

Martínez ha puesto en valor el papel del RCNP, una institución "profundamente arraigada, que ha sabido combinar la excelencia deportiva con una firme apuesta por la formación y el deporte base".

También ha felicitado a su presidente y a todas las personas que han defendido su continuación, que ahora abre "una nueva etapa llena de cambios y mejoras".

PROYECTOS NÁUTICOS

El alcalde ha aprovechado la oportunidad para recordar algunos de los proyectos náuticos impulsados por su equipo de gobierno como la futura Escuela Municipal de Vela, el Centro de Formación Náutica y el Instituto Oceanográfico.

"Palma ocupa una posición privilegiada en el Mediterráneo y queremos transformar esa realidad en oportunidades de formación, empleo y crecimiento", ha afirmado.