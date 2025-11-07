Más de 40 tiendas de Mercadona de Baleares participan en la Gran Recogida de Alimentos desde este viernes

Mercadona se suma un año más a la gran recogida de alimentos organizada por Fesbal - MERCADONA

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 41 tiendas de Mercadona en Baleares participan en la campaña solidaria de los Bancos de Alimentos, que arranca este viernes y se alargará hasta el 16 de noviembre.

De este modo, la compañía se suma un año más a la Gran Recogida de Alimentos organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) y pone a disposición sus supermercados para la recaudación de fondos.

En total, según ha informado Mercadona en nota de prensa, participarán 1.589 tiendas en toda España, de las que 41 corresponden a las Islas.

Como en ediciones anteriores, la colaboración en la campaña se realizará mediante donación monetaria, múltiplo de un euro, que los clientes podrán realizar en el momento de la compra al pasar por caja.

Según han explicado, la donación monetaria en caja permite a los bancos de alimentos comprar los alimentos que realmente necesitan, en las cantidades que precisan y en el momento adecuado, ya que disponen de todo un año para canjear las aportaciones.

El responsable de Procesos Donaciones de Mercadona, Jesús Sánchez, ha subrayado que, de este modo, "se consigue atender de forma más precisa y eficiente a los beneficiarios finales". "Se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los Bancos de Alimentos", ha agregado.

En este sentido, la compañía ha detallado que aboga por la modalidad de donación monetaria porque, además, es más sostenible, ya que reduce el transporte, la clasificación y el almacenaje innecesario, logrando que la ayuda llegue antes, mejor y con un menor impacto ambiental.

Asimismo, ofrece ventajas fiscales, ya que las donaciones quedan reflejadas en el tique de compra y pueden desgravarse en la declaración de la renta. Por parte de Mercadona, y como en años anteriores, se aportará el 10 por ciento de la recaudación total a esta iniciativa solidaria.