Más de 400 personas participan en la tercera jornada del Circuito de Bicicletas Acuáticas de Alcúdia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 personas han participado este domingo en la tercera jornada del Circuito de Bicicletas Acuáticas de Alcúdia.

Con esta tercera jornada, el Circuito de Bicicletas Acuáticas ha reunido más de 1.000 participantes durante el 2026, con actividades celebradas al Parc de la Mar de Palma, en el Port d'Andratx y en el Llac Esperança de Alcúdia.

Este circuito, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado, nace con la voluntad de acercar una nueva modalidad deportiva a la ciudadanía y ofrecer una alternativa saludable y accesible para disfrutar del mar.

La propuesta también contribuye a dar protagonismo a los municipios costeros como escenarios de actividades deportivas. La bici acuática combina la técnica de ciclismo por el rodamiento de los pedales y del paddle surf por su base flotante, sobre la que se debe mantener el equilibrio. Este año se ha incorporado a las actividades regulares para la gente mayor y los jóvenes.

El Circuito de Bicicletas Acuáticas consta de una serie de pruebas abiertas a la participación de todas las edades, desde los 12 años o 1,50 de estatura mínima, y se lleva a cabo en las categorías máster, adulta, cadete, infantil y promoción. Consiste en un circuito definido que los participantes tienen que realizar en el menor tiempo posible.

En esta ocasión, la propuesta se ha completado con actividades dirigidas de bote dragón, piragua, BTT, fit dance, senderismo en familia, sesiones de Espalda sana y 'Mou-te amb salut!' para la gente mayor.

A la actividad han asistido el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, y el director insular de Deportes, Toni Prats, acompañados de los regidores de Deportes y Turismo, Verónica Caro y Juan Sendín, respectivamente.

Bestard ha destacado que se ha disfrutado de tres grandes jornadas deportivas familiares en emplazamientos especiales como el Parc de la Mar, el Port d'Andratx y el Llac Esperança, con el valor añadido de la asistencia de los piragüistes Juan Toni Moreno y Maria Àngels Moreno, colaboradores de los programas del Consell de Mallorca.