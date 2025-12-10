Más de 400 usuarios de centros de promoción de la autonomía de Mallorca participan en una jornada de convivencia - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unas 450 personas usuarias de los centros de promoción de la autonomía personal (CPAP) del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) han participado este miércoles en una jornada de convivencia, creatividad y música.

El evento, que ha tenido lugar en la residencia de Sant Josep con motivo de las festividades navideñas, ha reunido a los siete centros de la red, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Al acto, en el que cada centro ha compartido una muestra de las actividades realizadas a lo largo del curso, han asistido el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, y el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez.

Se han expuesto postales de Navidad y cerámica, pintura, macetas y otros trabajos. También se ha podido disfrutar de un concierto de villancicos a cargo de las corales del CPAP Llar Avinguda Argentina, Llar de Felanitx y Llar de Manacor, y se ha concluido con una chocolatada.

"Cuando vemos reunidas a tantas personas de nuestros centros, compartiendo lo que han hecho y lo que han aprendido, entendemos perfectamente por qué estos espacios son imprescindibles. Los CPAP no son solo lugares donde hacer actividades: son comunidad, son relaciones, son sentimientos de utilidad e ilusión", ha dicho Galmés.

El presidente del Consell ha querido trasladar su agradecimiento "a todas las personas que forman parte de los centros". " A los usuarios, por su entusiasmo y su energía, y a los equipos profesionales, por su dedicación, paciencia y compromiso diario. Gracias a ellos, la red de centros de promoción de la autonomía es hoy un espacio vivo y querido en toda la isla", ha celebrado.