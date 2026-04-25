Más de 4.000 personas asisten a la Fira de la Gent Gran en Porreres - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.000 personas han asistido este sábado a la Fira de la Gent Gran celebrada en Porreres, que ha contado con un programa de actividades físicas, culturales e informativas.

El programa ha combinado talleres de baile en línea, baile de salón, sevillanas y 'ball de bot'; sesiones de zumba; talleres de 'neules'; un torneo de 'truc'; la proyección del documental 'Cien libros juntas'; un espectáculo de circo de Pirates Adventure y actuaciones de corales de diferentes asociaciones.

De forma paralela se han desarrollado conferencias sobre salud y hábitos de vida con profesionales de diferentes ámbitos, con la participación de los colegios oficiales de Fisioterapeutas, Dietistas-Nutricionistas y de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como los servicios de Protección Civil.

Las sesiones han abordado cuestiones prácticas como la actividad física adaptada, la alimentación saludable, la prevención de lesiones y la seguridad en el día a día, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Uno de los puntos con mayor circulación de personas ha sido el espacio de puestos, donde asociaciones han expuesto trabajos y actividades realizadas durante el año, mientras que entidades y empresas han presentado programas y servicios dirigidos a las personas mayores.

El tramo final de la jornada se ha concentrado en una comida de hermandad en el Parc de n'Hereveta, seguida del acto de reconocimientos, en el que se ha distinguido al Grup Güell, al Colegio Oficial de Fisioterapeutas, al Colegio de Dietistas-Nutricionistas, al Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, a la Agrupació de Ball de Bot Al-Riyad, a los centros de promoción de la autonomía personal CPAP Reina Sofía y CPAP Avinguda Argentina, a Ràdio Murta y al Cor Son Dameto.

Los asistentes también han podido conocer de cerca el helicóptero de los Bomberos de Mallorca, La Milana, que ha aterrizado en Porreres y ha despertado un gran interés entre el público.

La jornada se ha cerrado con una clausura festiva con la actuación musical de Biel Tous y Marisa Rojas, que ha puesto el punto final a la Fira. Para facilitar la participación, el Consell de Mallorca ha habilitado un servicio de transporte para las asociaciones, lo que ha permitido la llegada de grupos procedentes de diferentes municipios de la isla.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que la Fira de la Gent Gran "sigue creciendo y demostrando que es una cita que la gente hace suya". "Porreres se ha llenado de actividad durante todo el día, con una participación muy destacada y con personas llegadas de diferentes puntos de Mallorca", ha subrayado.

Por su parte, la alcaldesa de Porreres, Maria Agnès Sampol, ha señalado que para el municipio "es muy especial ver las calles llenas de actividad durante toda la jornada". "Hoy Porreres ha sido un punto de encuentro vivo, con personas de toda Mallorca disfrutando de los diferentes espacios y propuestas", ha apuntado.