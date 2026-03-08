Más de 4.500 personas participan en una carrera para visibilizar el deporte femenino en Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.500 personas han participado este domingo, Día Internacional de la Mujer, en la novena edición de la Carrera PalmaDona para visibilizar el deporte femenino.

Esta edición se ha celebrado bajo el lema 'Visibles en todas las edades', con el que se ha buscado poner en valor la presencia y el protagonismo de las mujeres en todas las etapas de su vida.

La prueba, urbana, gratuita y no competitiva, la organiza el Instituto Municipal de Deportes (IME) desde 2016 con el objetivo de homenajear y visibilizar el papel fundamental de la mujer en el deporte, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

A las 12.00 horas, las personas inscritas en la prueba popular iniciado el recorrido tras el tradicional corte de cinta a cargo del regidor de Deportes, Javier Bonet.

La carrera ha arrancado encabezada por un grupo de participantes con movilidad reducida. El circuito, de 2,8 o de 4,6 kilómetros y completamente accesible, ha recorrido la calle de Jesús y la calle de Uruguay.

Todas las personas participantes han recibido una camiseta conmemorativa y una medalla como reconocimiento al esfuerzo de llegar a la meta. Además, gracias a la colaboración de Mercapalma, se ha ofrecido fruta a los participantes para completar la jornada.

CARRERTAS INFANTILES

La jornada ha comenzado a las 10.00 horas con las carreras infantiles, que han contado con la participación de 1.000 niños de entre cuatro y doce años.

El director general de Deportes, David Salom, y la madrina de la carrera, la atleta Bel Calero, han dado el pistoletazo de salida con el tradicional corte de cinta.

Los niños han disputado diferentes distancias según sus categorías. Los participantes de cuatro y cinco años han realizado el circuito acompañados por sus padres, cubriendo 400 metros; los de entre seis y diez años han recorrido 600 metros; y, finalmente, a partir de los 11 años, los participantes han realizado 1.200 metros. Todos han recibido una medalla, una camiseta, fruta y una mochila.