Más del 50% de empleados hoteleros en Calvià elige el transporte público

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PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El 51,1% de los trabajadores de Calvià utiliza el transporte público para acudir a su puesto de empleo, mientras que el 48,9% restante emplea otros medios de transporte, principalmente el vehículo privado.

El uso del transporte público es especialmente intensivo ya que el 86,3% de quienes lo utiliza lo hace diariamente, según revela un informe elaborado a partir de 376 encuestas, en 24 establecimientos hoteleros del municipio de Ponent.

Según informa la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, el Govern, con la colaboración del Ayuntamiento de Calvià, impulsa un estudio de movilidad laboral, en el marco del Pacto por la Sostenibilidad, y ha presentado los resultados de un primer análisis que permite conocer los hábitos de desplazamiento de las plantillas y detectar necesidades de mejora en el transporte público hacia una de las principales zonas turísticas.

En términos globales, el estudio refleja que el 43,6% de los trabajadores hoteleros encuestados se desplaza diariamente en transporte público, lo que pone de manifiesto la importancia de la red de autobuses para el funcionamiento del sector turístico y para la movilidad laboral en el municipio.

La voluntad del Ejecutivo es que estos datos sirvan para avanzar en la adopción de nuevas medidas para mejorar la movilidad de los trabajadores del sector servicios en todas las Islas. El Govern y Calvià han mantenido dos reuniones con participación del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y del alcalde de este municipio, Juan Antonio Amengual, con representantes del sector hotelero del municipio que han colaborado en la iniciativa y participado activamente en la distribución de encuestas a los trabajadores.

BUS COMO ALTERNATIVA AL COCHE PRIVADO

El estudio muestra también las diferentes motivaciones de no utilización del transporte público entre trabajadores de la zona que residen en Palma, Calvià y Andratx, y en otros municipios de Mallorca.

Entre los trabajadores que viven en Palma, Calvià y Andratx y no utilizan transporte público, el principal motivo es el ahorro de tiempo ya que el 55,8% considera que el vehículo privado resulta más rápido. También destacan el confort del coche privado (28,3%) y la baja frecuencia del servicio (20,8%).

Actualmente, hay 12 líneas de autobús del TIB que cubren diferentes trayectos entre los tres municipios, concentrándose la mayor parte de viajes entre Palma y Calvià. La red TIB ha aumentado la oferta y demanda en un 20% aproximadamente respecto a lo previsto al inicio de los contratos de concesión. Las mejoras implementadas en estos últimos años incluyen el servicio de Aerotib al aeropuerto durante todo el año.

En el caso de los trabajadores que residen en otros municipios más alejados, el estudio muestra que las principales barreras para elegir el transporte público son el número de transbordos, lo que hace que el tiempo de viaje en transporte público no sea competitivo con el uso del vehículo privado, o que no disponen de alternativas viables en transporte público.