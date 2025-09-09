Más de 56.000 baleares visitaron un país extranjero en julio, con Francia, Italia y Alemania a la cabeza

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 56.000 baleares visitaron un país extranjero en julio, con Francia (9.967), Italia (8.563) y Alemania (7.392) a la cabeza.

Así se desprende de la estadística experimental de medición del turismo a partir de teléfonos móviles publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El resto de destinos más visitados por los residentes en el archipiélago fueron Reino Unido (6.437), Portugal (3.252), Países Bajos (1.943), Grecia (1.622), Austria (1.196), Marruecos (1.101) y Bélgica (1.002).

Por lo que hace al turismo interior, 119.697 residentes en Baleares visitaron otras comunidades autónomas españolas, principalmente Cataluña (29.641), Madrid (20.081) y Andalucía (18.192).

DOS MILLONES DE TURISTAS EN JUNIO

La estadística del INE también revela que en junio --el mes más actualizado hasta la fecha-- llegaron a Baleares 2,06 millones de turistas, de los cuales 639.855 eran alemanes y 631.744, ingleses.

Por nacionalidades, les siguieron los franceses (143.366), los italianos (111.205), los neerlandeses (68.096), los suizos (66.477), los estadounidenses (52.546), los irlandeses (48.939), los suecos (36.482) y los polacos (33.868).

Los catalanes, por otra parte, fueron con 100.085 los principales emisores de turismo durante el mes de julio. Les siguieron los madrileños (64.570) y los valencianos (43.174).