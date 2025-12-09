Más de 5.800 alumnos participan este curso en el plan de libre elección de lengua en Baleares

Archivo - Varias niñas el primer día de inicio del curso escolar, en la Escuela Aula Balear, a 11 de septiembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.800 alumnos participan este curso 2025-2026 en el plan de libre elección de lengua en 19 centros educativos sostenidos con fondos públicos de Baleares.

Lo ha detallado este martes en el pleno del Parlament el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en respuesta a una pregunta sobre el estado de implantación de esta iniciativa formulada por la diputada no adscrita Idoia Ribas.

El curso pasado el plan piloto se implantó, de forma voluntaria, en once centros de primaria. Para el presente periodo educativo se ha ampliado hasta 19 centros, entre ellos algunos de secundaria.

Eso hace, ha apuntado Vera, que sean un total de 5.864 alumnos los que este curso 2025-2026 participan en la iniciativa, que fue exigida por Vox a cambio de facilitar la investidura de Marga Prohens.

El plan, ha subrayado el conselller, tiene como principal objetivo garantizar que los alumnos de los centros adheridos dominen en igualdad de condiciones las dos lenguas cooficiales del archipiélago.

Respeta el marco normativo que implica que el 50% de las clases se impartan en catalán y lo hace respetando la autonomía de los centros y con participación de las familias, ha añadido.

"El aumento de los centros es un hecho positivo que refuerza que la libertad y la calidad educativa pueden ir de la mano. No es un plan improvisado ni excluyente, es voluntario, respetuoso con la normativa y busca garantizar la igualdad de oportunidades", ha incidido.

El curso 2027-2028, ha recordado Vera, se realizará una evaluación para comprobar que se está cumpliendo el objetivo de mejorar las competencias lingüísticas a través de las pruebas Iaqse.

Ribas, por su parte, ha celebrado que "dentro del cúmulo de despropósitos" que a su parecer contiene el acuerdo de investidura "negociado por teléfono desde Madrid por gente que pasa olímpicamente de Baleares" al menos se haya podido poner en marcha el plan de libre elección de lengua.

No obstante, ha considerado que el PP tiene "pánico" a la posible movilización social que supondría cambiar la normativa lingüística de la ley balear de educación.

"Ojalá pronto cualquier familia pueda llevar a sus hijos a un centro acorde a sus preferencias lingüísticas, pero para eso tendríamos que avanzar en el distrito único. Pero ya hablaremos de eso otro día", ha dicho la exdiputada de Vox.