Más de 60 efectivos reforzarán los dispositivos especiales de limpieza y seguridad esta noche de Sant Joan en Palma

Operarios de Emaya limpian la basura de la fiesta de Sant Joan en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los dispositivos especiales de limpieza y de seguridad ciudadana previstos por el Ayuntamiento de Palma para esta noche de Sant Joan contarán con un refuerzo de 23 operarios de Emaya y 30 agentes de la Policía Local, respectivamente.

Los efectivos de Emaya, organizados en 19 equipos, adelantarán su jornada laboral a las 03.00 horas de este miércoles 24 de junio para actuar de forma prioritaria en los puntos con mayor afluencia de personas, como pueden ser el Parc de la Mar, Cala Major, Ciutat Jardí, la Playa de Palma y Can Pastilla.

Posteriormente, a las 05.00 horas, trabajarán en la zona de Can Pere Antoni. Una hora más tarde harán lo propio en s'Arenal, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

La empresa municipal sumará también 16 empleados al servicio e guardia habitual de los días festivos y desplegará un centenar de cubos de basura adicionales, junto a 19 contenedores de grandes dimensiones en los paseos marítimos y la costa.

La recogida de residuos de papeleras y contenedores se realizará con un camión recolector que actuará toda la jornada, mientras que los servicios policiales colaborarán con el operativo para tomar parte en la organización del tránsito de vehículos y peatones, facilitando el trabajo de la maquinaria.

El servicio ordinario de limpieza y recogida de residuos funcionará con total normalidad al tratarse de una jornada festiva. Este despliegue extraordinario de operarios y maquinaria supondrá una inversión de 6.500 euros por parte de Emaya.

Por lo que respecta al dispositivo especial de seguridad ciudadana, la Policía Local se reforzará con 30 agentes que se sumarán a los componentes del servicio ordinario en cada una de las zonas del municipio. Contarán, además, con el apoyo de la Unidad de Drones y la Patrulla Verde.

El dispositivo se desplegará en Cala Major, la Playa de Palma y el Parc de la Mar, lugares que concentrarán la mayor parte de participantes en la tradicional 'revetla' de Sant Joan.

En este último enclave su instalará el centro de coordinación, desde donde se gestionará en tiempo real las necesidades de control, vigilancia y seguridad de la zona.

El dispositivo permanecerá activo en el Parc de la Mar a partir de las 15.00 horas de esta jornada festiva, mientras que en el resto de puntos se habilitará a las 17.30 horas. En ninguna localización se ha previsto una hora concreta de finalización de los operativos.