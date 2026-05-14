Más de 600 personas asisten una actuación de la Sinfónica y El Casta en Manacor

Más de 600 personas asisten un concierto humorístico presentado por Agustín 'El Casta' en Manacor. - CAIB

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 personas han asistido este jueves al 'Concert Gent Gran', una jornada en la que se ha unido la excelencia musical de la Orquesta Sinfónica de Baleares con el humor del cómico Agustín 'El Casta' y que ha tenido lugar en el auditorio de Manacor.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, esta iniciativa, organizada por la Fundación Orquesta Sinfónica de Baleares y bajo la dirección de Vicent Balaguer, ha ofrecido un programa en el que se combinaban piezas de música clásica con las intervenciones del humorista, con el que se buscaba rendir un homenaje a las personas mayores de la comunidad.

De esta forma, la Sinfónica ha adaptado su repertorio de música clásica, mientras que la intervención del cómico ha servido para humanizar y dar contexto a las piezas, para así conectar mejor con la audiencia.

Tras el acto, el conseller de Cultura, Jaume Bauzá, ha celebrado la acogida de la propuesta asegurando que "ver el auditorio lleno es la mejor prueba de que la cultura es una herramienta de cohesión y bienestar". Además, ha destacado el compromiso del Govern de acercar la Orquesta Sinfónica a más lugares y generaciones.