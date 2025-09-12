Más de 6,5 millones de viajeros pasan por el aeropuerto de Ibiza de enero a agosto, un 1,1% más

Archivo - Pasajeros procedentes de un vuelo con origen Gran Bretaña salen del Aeropuerto de Ibiza, a 30 de junio de 2021 - Germán Lama - Europa Press - Archivo

IBIZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Ibiza ha registrado, entre enero y agosto de este año, 6,58 millones de pasajeros, una cifra que es un 1,1 por ciento superior a la del mismo periodo de 2024.

Sólo el pasado mes de agosto, pasaron por las instalaciones 1,48 millones de pasajeros, un 1,1 por ciento más, según ha informado Aena este viernes.

El pasado agosto, el grueso de viajeros se movió en conexiones comerciales, ya que sumaron 1,48 millones de pasajeros. De ellos, 476.715 viajaron desde o hacia alguna ciudad española, mientras que más de un millón optó por países internacionales. Esta última cifra creció el pasado mes un 2,7 por ciento.

En relación al tráfico internacional, Reino Unido (340.646), Italia (226.498), Alemania (110.751), Francia (91.389) y Países Bajos (81.628) fueron los países con más pasajeros.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto de Ibiza gestionó el pasado agosto 12.967 vuelos, entre despegues y aterrizajes, un 2,2 por ciento más que en agosto de 2024.

La cifra de operaciones de aeronaves registrada entre enero y agosto ascendió a 60.887, un 1,9 por ciento más en comparación con los mismos meses del pasado año.