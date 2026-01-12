Más del 75% de docentes baleares perciben conflictividad en las aulas y un aumento las agresiones, según un estudio

Archivo - Profesora imparte clase en un aula de la UIB. - UIB - Archivo

PALMA/MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de un 75% de los profesores ha aseverado que en los centros educativos de Baleares hay un clima "conflictivo y/o complicado" o que las agresiones por parte de alumnos y familias se han incrementado.

Estos datos se extraen de una encuesta realizada a nivel estatal por el sindicato STEs-Intersindical, en la que han participado más de 1.200 docentes del archipiélago: 873 de Mallorca, 173 de Ibiza, 148 de Menorca y ocho de Formentera.

Así, el 78,9% de los docentes de Baleares han respondido que notan esta conflictividad en los centros, el 79,4% cree que hay más agresiones verbales y/o físicas por parte de los alumnos han subido y un 75% que ha sucedido lo mismo en el caso de las familias.

Otra de las cuestiones por las que se les ha consultado es si las distintas administraciones apuestan por la escuela pública y el 60,5% de los maestros consideran que los Ejecutivos promueven la privatización, frente a un 32,5% que creen que se incentiva la pública.

Por otra parte, el 74,4% afirma que no dispone de los "recursos necesarios" para ofrecer una educación de calidad, un 39,7% apunta que su trabajo no se le puede calificar como "digno y adecuado" y un 87,4% destaca que su salario no es "adecuado".

Algunas de las quejas con mayor consenso entre la comunidad docente es que el 96,8% alerta que la burocracia le resta tiempo de su labor docente, otra sería que el 91,5% remarca que las actuales ratios en las aulas no permiten una atención adecuada a la diversidad del alumnado y el 77,4% ha señalado que el exceso de jornada laboral afecta a la conciliación familiar y/o a su situación emocional.

Un 67% de los educadores no se siente respaldado por las administraciones y el 87,9% no cree que la sociedad valore su trabajo. No obstante, el 50,8% consideran que las familias de sus alumnos sí valoran su labor.