Más de 800 personas se mueven con la primera 'Diada de Baile de Salón para personas mayores' del Consell

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 personas se han movido con la primera 'Diada de Baile de Salón para personas mayores' del Consell de Mallorca.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que el Campo Municipal de Deportes de Campos se ha convertido este sábado en una gran pista de baile con motivo de la primera 'Diada de Baile de Salón para personas mayores', organizada por la institución insular.

Más de 800 personas llegadas de distintos municipios de la isla se han reunido para disfrutar de una jornada llena de música, movimiento y buen ambiente. Han participado tanto asociaciones de personas mayores de toda Mallorca como participantes individuales, lo que ha convertido la jornada en un espacio abierto y participativo.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, han asistido a la inauguración de la jornada, junto con la directora insular de Promoción Sociocultural, Hermosinda Mariño.

El presidente Galmés ha destacado que "esta Diada es una muestra de la vitalidad y las ganas de participar de las personas mayores de Mallorca. El baile es una manera de expresarse, de compartir y de mantener vivo el vínculo social, y desde el Consell se quiere seguir impulsando iniciativas que fomenten esta energía positiva", ha añadido.

Por su parte, el conseller insular Toni Fuster ha subrayado que "el baile de salón era una propuesta muy esperada, porque muchas asociaciones y personas mayores lo habían solicitado". "Después del éxito del Baile en Línea, hemos dado un paso más con esta nueva actividad, que se incorpora al calendario de actividades socioculturales del Consell de Mallorca", ha destacado.

La jornada incluye una comida de hermandad para compartir experiencias entre los participantes, así como una coreografía final conjunta que sirve de cierre festivo a un día dedicado al baile. Esta iniciativa forma parte del programa de actividades socioculturales impulsado por el Departamento de Presidencia del Consell, que incluye propuestas como las Estancias para personas mayores, los viajes culturales, la Fira de la Gent Gran y las Diadas de Baile en Línea, entre otras.