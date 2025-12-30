Más de medio centenar de organizaciones sociales e instituciones de Baleares participan en la ofrenda floral a Jaume I

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 55 entidades, asociaciones, formaciones políticas e instituciones han participado este martes en la ofrenda floral al Rei Jaume I, en el marco de la Festa de l'Estendard 2025.

El acto ha tenido lugar en la plaza de Cort, donde se han colocado las coronas y ramos de flores a los pies del retrato del Rei Jaume I, expuesto en la fachada del Consistorio.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido el evento, que ha consistido en una sucesión de ofrendas, y ha contado con la asistencia de numerosos representantes municipales.

En concreto, han hecho la ofrenda el propio Ayuntamiento de Palma, el Govern, el Parlament, el Consell de Mallorca, el PP, PSIB, Vox, MÉS per Palma, El PI, Esquerra Republicana de Mallorca, Coalició per Mallorca, la UIB, Joves de Mallorca per la Llengua, la OCB, entidades vecinales, sindicatos y distintas organizaciones sociales.

La Banda Municipal de Música de Palma ha sido la encargada de cerrar el acto con la interpretación del himno oficial de Mallorca, 'La Balanguera', para dar así por finalizado el homenaje. Previamente, a las 19.00 horas, el alcalde, acompañado de una comitiva municipal, ha asistido a la misa en la iglesia de Sant Miquel, seguida del tradicional canto de la Salve a la Mare de Déu de la Salut.