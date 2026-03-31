Más de medio millar de personas se enfrentan a barreras para recibir atención sanitaria en Baleares

Dos trabajadores de Médicos del Mundo. - MÉDICOS DEL MUNDO

Cerca del 80% eran extranjeras y la mayoría de los casos fueron por discriminación PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Médicos del Mundo ha documentado la existencia de 1.219 casos de barreras de acceso a la atención sanitaria en Baleares a lo largo de 2025 que afectaron a 551 personas.

Así se desprende el 'Informe de barreras al sistema nacional de salud en poblaciones vulnerabilizadas en Baleares', publicado este martes por la entidad social.

Al cierre del año pasado, Médicos del Mundo había contabilizado 1.219 barreras de acceso a la atención sanitaria en el archipiélago, que afectaron a 551 personas.

Esto supone que cada uno de los afectados padeció una media de 2,2 barreras, lo que demuestra que muchas están interconectadas entre ellas. Por ejemplo, la imposibilidad económica para costearse las medicinas necesarias puede acarrear trabas discriminatorias.

También da cuenta de las múltiples vulnerabilidades que pueden concurrir en una misma persona, como por ejemplo en una mujer embarazada que se encuentra en situación administrativa irregular y que no habla castellano.

Los datos recopilados por la entidad evidencian que la mayoría de las personas que enfrentaron barreras fueron mujeres cis, el 76,8% del total. Les siguieron los hombres cis (18,7%), las mujeres trans (4,3%) y los hombres trans (0,2%).

En cuanto a la nacionalidad, el 77,8% de las personas afectadas eran de origen latinoamericano, mientras que un 6,3% provenían del norte de África.

Por tipología, en 2025 se registraron 475 casos de barreras discriminatorias, 65 de barreras físicas, 106 de carácter económico, 522 relacionadas con el acceso a la información y 65 de tipo cultural.

Estos datos, ha subrayado Médicos del Mundo, deben interpretarse como una aproximación parcial a la realidad, ya que representan únicamente "la punta del iceberg".

La organización no cuenta con presencia continuada en todo el archipiélago ni con capacidad para alcanzar a la totalidad de la población en situación de vulnerabilidad, lo que sugiere que la magnitud real del problema podría ser "significativamente mayor".

Con todo ello, ha concluido, el acceso al sistema sanitario en Baleares sigue siendo "casi" universal, dado que todavía se dan múltiples casos discriminatorios que el reglamento no ha conseguido superar.

Entre los "importantes vacíos" normativos detectada, por ejemplo, el hecho de que no esté explícitamente regulado el derecho a la atención en urgencias o la exclusión de personas mayores ascendientes reagrupadas.

Es decir, madres o padres de personas residentes o nacionalizadas que se trasladan a España para vivir con sus hijos e hijas y que, en muchos casos, no pueden asumir un seguro médico privado. Asimismo, se mantienen algunas exigencias discriminatorias a personas en situación administrativa irregular.

Otras barreras que constan en el informe son de carácter más administrativo. Por ejemplo, se ha detectado que en 35 centros de salud, dos unidades básicas de salud y cuatro hospitales se ha exigido el empadronamiento para atender a algún paciente, algo que no viene contemplado en la ley.

Este requisito ha sido denunciado por la entidad ante el IbSalut, cuyo departamento jurídico consideró que era ilegal. No obstante, todavía quedan centros en los que se sigue exigiendo y afectan, entre otros colectivos, a las personas en situación administrativa irregular.

Médicos del Mundo pone, entre otros, el ejemplo de Naviel y Naileah, dos menores de Cala Ratjada que están inmersos en los trámites para regularizar su situación. Pese a que están escolarizados y llevan unos cinco meses en España, en el centro de salud no les quieren atender y les dicen que si lo hacen, tendrán que cobrarles por ello.

O el de Jenifer, una mujer que lleva más de tres meses en España pero no está empadronada. Debido a que es alérgica necesita utilizar respirador y someterse a controles médicos regulares, pero en el centro de salud le dijeron que no tiene derecho a solicitar la tarjeta sanitaria.

Existen también barreras físicas, como la falta de acceso a los servicios públicos de transporte por la imposibilidad de empadronarse, o económicas, como la dificultad para poder asumir el pago de los medicamentos necesarios.

De las primeras, por ejemplo, dio cuenta María Camila, una mujer que sufrió una agresión sexual y le rompieron una pierna. Cuando tuvo que ir a hacerse curas no tenía como trasladarse al centro de salud ni pudo contar durante su recuperación con una silla de ruedas.

Las segundas las sufrieron Adama, una mujer embarazada con diabetes insulinodependiente pero no cuenta con recursos económicos para costear su tratamiento, y Kristof, un hombre que después de ser operado por infarto de miocardio por tercera vez y de estar en situación de calle tampoco puede comprar los medicamentos que necesita.

ACCESO "SIN EXCEPCIONES"

En este contexto, Médicos del Mundo ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia una nueva ley de universalidad del sistema nacional de salud que garantice de forma efectiva el derecho a la salud para todas las personas "sin excepciones".

El nuevo reglamento para eliminar barreras, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, supone un avance importante pero "no resuelve todos los obstáculos".

Según la entidad, su efectividad dependerá en gran medida de cómo se aplique en la práctica y de que el derecho a la salud no sea considerado un privilegio ni esté sujeto a interpretaciones.