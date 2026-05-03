Más de una quincena de desvíos y retrasos generalizados en el aeropuerto de Palma por las fuertes lluvias

Archivo - Pantallas del aeropuerto de Palma con incidencias, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma ha tenido que modificar su operativa para este domingo por las intensas precipitaciones caídas esta mañana y a estas horas se registran más de una 15 de vuelos desviados y retrasos generalizados.

Estos son algunos de los datos que se desprenden en estos momentos del portal Infovuelos de Aena y que han confirmado a Europa Press desde el propio operador aeroportuario. Cabe recordar que para este domingo había programados algo más de 900 vuelos en el aeródromo balear.

En concreto, en el apartado de llegadas aparecen 17 vuelos desviados --algunos a las islas de Menorca y Eivissa-- y 82 han sufrido algún tipo de retraso. Por lo que se refiere a las salidas, hay un centenar de aviones que han tenido que atrasar su despegue. Por su parte, los aeropuertos de Menorca y Eivissa no se registran incidencias.

Consultados por cuándo se podría restablecer el tráfico habitual en el aeropuerto de Palma, desde Aena han señalado que lo desconocen, dado que los propios pilotos de los aviones pueden decidir no aterrizar en las pistas de Son Sant Joan si perciben algún riesgo.

En su cuenta de la red social X, los controladores aéreos han calificado la mañana como "complicada" para gestionar el tráfico aéreo en Baleares, debido a las tormentas que afectan a la aproximación y "muchos vuelos no pueden mantener las trayectorias publicadas debido a los núcleos tormentosos".