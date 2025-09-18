Más de un tercio de las nuevas ofertas de empleo publicadas el último año en Baleares solicitan FP

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un 36,29% de las ofertas de trabajo publicadas en Baleares en 2024 buscaban titulados en FP, siete décimas menos que el año anterior, lo que contrasta con la importante caída experimentada por el empleo dirigido a titulados universitarios (14,76%), que ha disminuido casi siete puntos porcentuales, según datos de un estudio de Adecco e Infoempleo.

Dentro de la FP el comportamiento no ha sido homogéneo. Así, los trabajos dirigidos a titulados en ciclos formativos de Grado Superior se han incrementado en las Islas 3,42 puntos, pasando a representar el 22% de las vacantes publicadas este último año.

Pero las ofertas que requieren titulados en ciclos formativos de Grado Medio se han reducido 3,49 puntos, y pasan a suponer el 14,28% del total.

Baleares concentra el 0,99% de todas las vacantes del país para titulados de FP con un ligero retroceso interanual.

La demanda de estos profesionales se distribuye de manera desigual entre las diferentes comunidades autónomas. Así, 7 de cada 10 ofertas que requieren FP son para desempeñar trabajos en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y el País Vasco.

La directora de Servicio de Adecco, Julia Carpio, ha destacado que más allá de las cifras que avalan a esta formación, la FP aporta a los estudiantes un conjunto de competencias prácticas, técnicas y digitales altamente demandadas por las empresas, así como habilidades transversales como la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la adaptación a entornos cambiantes.

"Esta combinación convierte a la FP en un itinerario formativo estratégico no solo para mejorar la empleabilidad de los futuros trabajadores sino también para impulsar la competitividad y la innovación de las empresas, ha añadido,

Carpio ha explicado que la implantación de la FP Dual está acentuando aún más el carácter práctico de esta formación y la conexión real con las empresas e incluso está mejorando las tasas de empleo de la FP, ya altas de por sí.

Por su parte, la CEO de Infoempleo, Teresa Tomás, ha señalado que esta preferencia por perfiles de FP se explica por varias razones. En primer lugar, suelen contar con una formación más orientada a la práctica y al entorno real de trabajo, lo que permite integrarse con mayor rapidez en los procesos productivos.

En segundo lugar, su capacitación técnica está específicamente alineada con las exigencias de la automatización y las nuevas tecnologías industriales, lo que los convierte en profesionales especialmente valorados en sectores como la fabricación avanzada, la electrónica, la energía, la logística o el mantenimiento industrial.