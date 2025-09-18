Mateo afirma que la Ley de Obtención de Suelo trata de "dar soluciones" a la necesidad de vivienda asequible

Acto de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid en el que ha participado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha apuntado que la Ley de Obtención de Suelo aspira a "dar soluciones" a la necesidad de vivienda asequible que "sufren" los baleares desde hace años.

De esta manera se ha expresado el representante del Govern durante su participación en una mesa redonda en la que se han tratado las novedades normativas que han incorporado varias comunidades autónomas en materia de suelo y urbanismo, que ha contado con intervenciones del propia Mateo y los consejeros de los gobiernos autonómicos de las comunidades de Madrid, Andalucía, Murcia e Islas Canarias, según ha explicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

El Govern ha participado en esta jornada con administraciones y asociaciones del sector y allí se ha explicado la nueva figura de los proyectos residenciales estratégicos, creada a partir de esta nueva legislación.

En el caso balear, Mateo ha explicado los distintos ejes del plan de choque del Govern, con el que hay en planificación de cerca de 5.000 viviendas a precios asequibles y destinadas a ciudadanos residentes en las islas, aunque ha centrado su intervención en la nueva normativa que refuerza este plan, la Ley 4/2025.

Se trata de la nueva figura creada por el Govern para "desbloquear y agilizar" suelos urbanos y urbanizables, al optimizar el uso de estos terrenos, en aquellos municipios de más de 10.000 habitantes, con el objetivo de crear más vivienda asequible para residentes en Baleares. Esta ley incluye el requisito de destinar la vivienda asequible --tanto protegida, como de precio limitado-- a personas con cinco años o más de residencia en el archipiélago.

Además, la nueva ley incorpora medidas para "facilitar y acelerar" la construcción de vivienda pública, uno de los ejes del plan de choque para aumentar la oferta de vivienda asequible para los residentes, al incorporar un nuevo procedimiento exprés que ya se aplica en la tramitación de las nuevas promociones del Ibavi y que supondrá también una reducción de los plazos de tramitación.

Tal y como ha recordado Mateo, esta nueva ley "refuerza" el plan de choque del Govern, que se despliega en colaboración con otras administraciones públicas y con la iniciativa privada.

Entre otras medidas, el conseller ha destacado que los proyectos residenciales estratégicos, una medida extraordinaria para aumentar la oferta de suelo, permitirán desbloquear y agilizar suelos urbanos y urbanizables ya previstos en los planes vigentes, y una reducción de los plazos de tramitación --de los más de diez años actuales en muchos casos a un periodo estimado de entre un año y medio y dos años--, al poder tramitar, en un mismo procedimiento, el plan de ordenación, el proyecto de reparcelación y el de urbanización.

Con esta nueva figura, de aplicación directa en los municipios de más de 10.000 habitantes --25 municipios en todas las islas--, se garantiza que el 50% de la edificabilidad de estos proyectos se destine a viviendas sometidas a régimen de protección, tanto vivienda de protección pública como de precio limitado, y, por tanto, destinadas solo a residentes con una residencia de cinco años o más en Baleares. Además, se deberá ceder al ayuntamiento del municipio un 15 % del aprovechamiento para construir también vivienda de protección.