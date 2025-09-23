Mateo asegura que no reorienterá la política de vivienda, aunque admite que se puede mejorar y perfeccionar

Archivo - El conseller de vivienda, José Luis Mateo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha señalado este martes que no reorientará la política de vivienda, aunque ha admitido que has aspectos que pueden mejorarse y perfeccionarse para obtener mejores resultados.

Ha sido en el pleno de la Cámara autonómica, en el debate de una interpelación en materia de vivienda que ha defendido el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, que ha calificado estas políticas como "el gran fracaso" del Ejecutivo autonómico.

El menorquinista ha criticado que las políticas de materia de vivienda estén "estancadas" y ha acusado al Govern de inflar los datos. Castells se ha detenido en el programa de alquiler seguro, momento en que ha considerado un fracaso destinar 14 millones de euros y obtener solo 54 viviendas. "Venden cifras irrealizables", ha lamentado.

Sobre este asunto, Mateo ha admitido que se habló inicialmente de 400 viviendas porque hubo 400 personas que se interesaron por el programa y pidieron información. "Pero jamás voy a tildar de fracaso que 54 familiar tengan ahora un hogar", ha añadido.

En materia de vivienda pública, Mateo ha asegurado que el año que viene comenzará la construcción de nuevas promociones y ha pedido a la oposición "más cautela" en las práctica. "Nada me gustaría más que poder subir aquí y decir que estamos recogiendo los buenos frutos de una política de vivienda".

Castells ha respondido recordando que Més per Menorca no formaba parte del anterior Ejecutivo. "A veces se nos mete en el mismo saco", ha indicado.