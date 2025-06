PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido la legalización de edificaciones en la Serra de Tramuntana cuya infracción haya prescrito como una herramienta para tratar de dar solución a la emergencia habitacional que se vive en Baleares.

Lo ha dicho este miércoles en una rueda de prensa para presentar la nueva tarifa urbana única del taxi en Mallorca después de ser preguntado al respecto por los periodistas.

El conseller se ha remitido a lo dicho el martes por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien indicó que esta medida --recogida a través de una enmienda transaccionada presentada por Vox a la ley de proyectos estratégicos residenciales-- se tomaba por una cuestión de "justicia" y remarcó que no se construirá "ni un palmo más".

Mateo ha reiterado, no obstante, que la modificación busca "dar una solución a determinadas edificaciones que no pueden ser objeto de disciplina urbanística" por haber prescrito las infracciones, por lo que no pueden ser derribadas ni sancionadas.

"Lo que se quiere es dar algún tipo de respuesta o salida y atendiendo básicamente a la situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos. Que en algunos casos puedan ser legalizadas para proporcionar ese tipo de solución es lo que se pretende desde este punto de vista", ha justificado.

Preguntado acerca de la forma en la que la legalización de este tipo de edificaciones que han cometido infracciones podría ayudar a paliar la crisis habitacional, Mateo ha insistido en la necesidad de dar salida a una situación contra la que la administración "no puede hacer nada".

Eso, ha puntualizado, "no significa ni que se vaya a invadir ni a construir absolutamente nada, ni que se vaya a realizar ningún tipo de acción en la Serra de Tramuntana". En cualquier caso, ha reconocido no saber cuántas edificaciones se podrían acoger a esta medida.

Mateo ha recordado que el proyecto de ley de proyectos residenciales estratégicos, que previsiblemente se aprobará la próxima semana con los votos del PP y de Vox, sigue siendo objeto de tramitación parlamentaria. Este mismo miércoles se reúne la comisión en la que se acabara de "dar forma" a las últimas enmiendas.

"Hasta que no sepamos el contenido concreto se sigue pactando, deliberando y estableciendo principios", ha subrayado, volviéndose a remitir a las palabras de Costa, que es quien "ha llevado la voz cantante sobre el tema".

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación explicó que las viviendas que se podrán acoger a la regularización extraordinaria que estén en suelo protegido tendrán que haber cometido la infracción antes de 1991 y desmintió que prescribireran las infracciones urbanísticas en ocho años, como alertaba la oposición.