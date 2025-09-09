Mateo defiende el programa 'Alquiler Seguro' aunque reconoce que le "gustaría" que hubiera más viviendas adheridas

Archivo - El conseller de vivienda, José Luis Mateos, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luís Mateo, ha defendido que el programa 'Alquiler Seguro' del Govern es "un buena iniciativa", aunque ha reconocido que le "gustaría" que hubiera más viviendas adheridas.

Así se ha expresado Mateo este martes en el pleno del Parlament, tras ser preguntado por el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, quien ha reprochado al conseller que hace diez meses que su grupo le pide cambios en el programa.

"Estamos trabajando para ampliar las condiciones para mejorarlas y que más propietarios se animen", ha dicho Mateo, quien ha agregado que hay más de 50 viviendas adheridas con un precio "muy por debajo" del de mercado.