Mateo dice que el Ibavi tramitará "como cualquier otra" la denuncia sobre el local del alcalde de Eivissa

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EIVISSA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha señalado que la denuncia en el Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) formulada por el PSOE para investigar si el alcalde de Eivissa ha incumplido la ley tras la compra de un local ha sido recibida y "se tramitará como cualquier otra denuncia".

La diputada socialista Pilar Costa ha preguntado a Mateo por los resultados de las viviendas de precio limitado, una medida aprobada por decreto ley en 2023.

Costa ha afirmado que tanto Mateo, como la presidenta balear, Marga Prohens, quedan "inhabilitados" para debatir sobre vivienda mientras tengan implicado a la máxima autoridad municipal de Eivissa, el alcalde Rafa Triguero, por "presunta corruptela" a la hora de lograr una vivienda de precio limitado (VPL) de manera "fraudulenta", según el PSOE.

La diputada ha acusado al PP de querer vender este caso como una operación relativa al patrimonio personal del alcalde, pero "son maquinaciones para perpetrar un fraude de ley puesto que la norma prohíbe hacer esto a quien tiene otras viviendas".

Costa ha exigido al PP que no utilicen el Ibavi como un organismo a su servicio "para tapar sus vergüenzas" y ha explicado que la anterior consellera de Vivienda señaló en su día que estas VPL irían destinadas a personas mayores o a ciudadanos discapacitados, condiciones que no reúne el alcalde. "Si no actúan contundentemente serán cómplices y cooperadores necesarios de este fraude de ley", ha concluido.

Mateo, en su intervención, ha afirmado que el PSOE "vuelve a enredar" y ha dicho que hasta la fecha la Dirección General de Vivienda y Arquitectura no ha recibido documentación para inscribir el local de Triguero como VPL. Cuando se reciba, se valorará "como en cualquier otro caso" y, por tanto, todavía no puede hablarse de incumplimientos.

MÁS CRÍTICAS DEL PSOE

La diputada socialista Irantzu Fernández ha preguntado también al conseller por la intención con la que se crearon las viviendas de precio limitado. Según ha recordado, al acabar la legislatura a los ibicencos sólo les quedarán tres cosas del Govern actual en relación a la vivienda, entre ellas, el "fracaso" del programa 'Alquiler seguro'.

Fernández ha cargado en su intervención contra el alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, que "sin ningún escrúpulo" se aprovechó de la posibilidad de reconvertir locales en VPL. "¿Piensan que hay alguien en Vila que no supiera que el alcalde llevaba mes y medio viviendo en una VPL?", ha preguntado la diputada, quien ha instado a Mateo a condenar estos hechos.

Mateo ha reiterado que transformar locales en VPL es una de las medidas mejor acogidas en los municipios de Baleares.