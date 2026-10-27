Mateo insiste en que declarar Baleares zonas tensionadas disminuiría la oferta residencial

Archivo - El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, durante una entrevista para Europa Press, a 21 de agosto de 2024, en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EIVISSA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha reiterado este martes que declarar Baleares como zona tensionada no bajaría los precios de la vivienda, sino que disminuiría la oferta y perjudicaría los intereses de quienes intentan optar a un inmueble.

Asó lo ha indicado en el pleno del Parlament, donde ha remarcado que "la situación" que se han encontrado "es el resultado de las políticas que se hicieron ayer", ha dicho a la oposición.

El diputado Álex Pitaluga ha defendido una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista sobre políticas públicas de vivienda. En su intervención, Pitaluga ha preguntado al conseller si conoce la realidad de Eivissa puesto que hay "muchísima" gente con problemas para seguir residiendo en la isla ante la crisis habitacional.

En este sentido, Pitaluga se ha referido al último informe Foessa que ya destacaba hace meses cómo un 33 por ciento de la población en Eivissa se encontraba en situación de exclusión residencial debido al encarecimiento de los alquileres y de las viviendas en venta.

"No reconocen lo que está pasando y no hacen nada. Hablan de discriminación, cuando los únicos discriminados son uno de cada tres ibicencos abandonados por ustedes en medio de esta situación. Declare la zona como tensionada", ha afirmado.

Pitaluga, entre otras cuestiones, ha interpelado a Mateo en temas como el "fracaso" del programa 'Alquiler seguro' o por qué se destinará el impuesto turístico a las políticas de vivienda.

Mateo, en su turno, ha afirmado ser "muy consciente" de la situación de los ciudadanos de Eivissa y del resto de Baleares. Además, ha explicado que el ritmo de la construcción en Baleares no ha ido a la par con el aumento poblacional, por lo que existe un déficit de 17.000 viviendas.

Mateo ha repasado las políticas impulsadas en los últimos años por el Govern. "Por lo visto, la ministra de Vivienda no tiene muy claro que las viviendas de Eivissa sean para la gente de Eivissa", ha aprovechado para señalar.

Según ha dicho, el "esfuerzo" del Govern comienza a dar resultados y ya en 2025 se registró el mayor volumen de construcción de viviendas en plurifamiliares desde el año 2008. También, y en diferentes fases, hay proyectadas 10.000 inmuebles asequibles en distintas fases de planificación en todas las islas, con más de 1.200 viviendas en Eivissa.

"Estamos poniendo en marcha proyectos y herramientas para crear vivienda", ha reiterado.