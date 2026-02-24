Mateo señala que no fue posible poner trenes nocturnos para el Carnaval de Lloseta y MÉS le acusa de mentir

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha señalado que "no fue posible" incorporar servicios nocturnos de tren durante el Carnaval de Lloseta ante las acusaciones de MÉS per Mallorca de "mentir" para "tener más poder de negociación" con el comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

El diputado ecosoberanista Ferran Rosa ha preguntado al conseller en el pleno del Parlament por los servicios de SFM de ese día, recordando que el Ayuntamiento de Lloseta solicitó trenes nocturnos y que solo se aumentaron los servicios diurnos.

De su lado, Mateo ha defendido que "no fue posible" cubrir los servicios nocturnos a causa de la insuficiencia estructural de personal del servicio. "Es muy fácil acusar sin fundamento desde la oposición", ha criticado.