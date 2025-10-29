Mateo Valero, investido doctor honoris causa por la UIB

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doctor Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, ha sido investido como doctor honoris causa de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El acto de investidura se ha celebrado este miércoles en la sala de actos de Són Lledó y lo han presidido la presidenta del Govern, Marga Prohens; el rector de la UIB, Jaume Carot; el presidente del Consell Social de la UIB, Antoni Bennàssar; la vicerectora de Innovación y Transformación Digital, Loren Carrasco; la vicerectora de Planificación Estratégica, Igualdad y Comunicación, Lucrecia Burges; y la secretaria general de la UIB, Irene Nadal.

El Consell de Govern del la universidad aprobó en noviembre de 2024 el nombramiento de Valero por su trayectoria académica, por la mirada multidisciplinaria y avanzada de las ciencias de la computación y por el liderazgo extraordinario en la creación de un centro de investigación europeo excelente.

Con motivo del acto de investidura, Valero ha plantado un olivo en los jardines de Son Lledó, como reflejo de su memoria entre la comunidad universitaria.

De su lado, la presidenta del Govern ha definido a Valero como "un hombre humilde, sencillo y cercano", así como "un ejemplo" para todos aquellos que apuestan en la importancia de invertir en ciencia e investigación.

"Con esta máxima distinción, nuestra universidad y toda la comunidad educativa reconocen una trayectoria dedicada a la investigación y la innovación", ha subrayado Prohens en un mensaje en la red social X.

Cabe señalar que la UIB puede distinguir con el título honoris causa aquellas personas que estime merecedoras de esta distinción por la relevancia en el campo de la investigación o de la docencia, o por los conocimientos y méritos destacados en el terreno científico, tecnológico, cultural o humanístico que tengan repercusión directa o indirecta en sus actividades docentes y de investigación o en la cultura de Baleares.