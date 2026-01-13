Medalla del Imperio Británico para Kate Mentink: El Rey Carlos III condecora a la exregidora de Calvià

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, recibe a Kate Mentink, exregidora del municipio, condecorada por el Rey Carlos III de Reino Unido con la Medalla del Imperio Británico - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Rey Carlos III de Reino Unido ha condecorado a Kate Mentink, exregidora de Calvià, con la Medalla del Imperio Británico por sus más de 30 años de servicio a la comunidad británica y su labor benéfica en Mallorca.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento de Calvià, este martes, en una nota de prensa, en la que han compartido que el Rey Carlos III de Reino Unido ha reconocido a Kate Mentink, residente en Calvià y figura destacada de la sociedad local, en su Lista de Honores (His Majesty The King's 2025 New Year Honours List). En concreto, Mentink ha sido galardonada con la Medalla del Imperio Británico, una distinción que premia el servicio civil meritorio digno de reconocimiento por parte de la Corona Británica.

El consistorio calvianer ha valorado que Mentink es una de las dos únicas personas del Reino Unido residentes en España que han recibido este honor en la lista de este año, destacando su labor excepcional en favor de los ciudadanos británicos y su integración en Mallorca durante más de 30 años. Junto a ella, también ha sido galardonado Terence Curran, jefe de bomberos voluntarios en Jávea (Alicante).

La trayectoria de Mentink en Calvià es extensa, ya que fue teniente de alcalde responsable de Turismo y del Departamento de Ciudadanos Extranjeros en el Ayuntamiento. Más allá de su vida política, Mentink ha mantenido un compromiso firme con el tejido asociativo local, pues ha sido presidenta del Rotary Club Calvià, organizadora de los International Inter Schools Debates y, en la actualidad, colabora activamente con Asdica, una asociación local que ofrece apoyo a personas con discapacidad y a sus familias.

El embajador Británico en España, sir Alex Ellis, ha elogiado la figura de la galardonada: "Kate Mentink ha pasado décadas fortaleciendo los lazos comunitarios en Mallorca, defendiendo los derechos de los residentes, promoviendo la integración y apoyando a las organizaciones benéficas locales. Su liderazgo y servicio reflejan lo mejor del Reino Unido en España".

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, también ha aplaudido la trayectoria vital y profesional de Kate Mentink, a la que ha recibido este martes en el Ayuntamiento. "Perfiles como el de Kate, que durante tantas décadas ha trabajado en favor de los vecinos de Calvià, son los que permiten que nuestro municipio integre de forma cohesionada a personas procedentes de tantos diversos lugares", ha señalado Amengual, afirmando también que Mentink es un ejemplo de lo que debe ser la implicación de la ciudadanía con la sociedad.

Por su parte, Kate Mentink ha expresado su emoción al recibir la noticia. "Al recibir la confirmación de haber sido galardonada con la Medalla del Imperio Británico, me sentí totalmente sorprendida, emocionada y encantada de recibir este honor; un premio más allá de mis sueños", ha asegurado. "Creo firmemente en el trabajo en equipo, especialmente en toda mi labor comunitaria y benéfica", ha añadido, y ha trasladado su "más sincero agradecimiento" a "cada uno de los muchos voluntarios" con los que ha contado "a lo largo de los años".

Finalmente, desde el Ayuntamiento de Calvià han considerado relevante apuntar que este reconocimiento, aunque subraya en primera instancia la labor de Kate Mentink, hace también referencia a la importancia de la comunidad británica en el municipio y su integración efectiva en la vida social y solidaria del mismo.