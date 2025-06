Los médicos de Baleares califican de "masivo" el seguimiento de la huelga contra el Estatuto Marco

El seguimiento de la huelga ronda entre el 85% y 90% en hospitales, el 90% en MIR y se acerca a un 65%-70% en Primaria, según Simebal

Unos 500 facultativos se concentran ante Delegación de Gobierno para exigir "un Estatuto Marco que reconozca la singularidad del médico"

PALMA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los médicos de Baleares han calificado de "masivo" el seguimiento de la huelga que tiene lugar este viernes en protesta contra el nuevo Estatuto Marco que pretende sacar adelante el Ministerio de Sanidad.

Según ha compartido el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro, en declaraciones a medios, el seguimiento de la huelga en Baleares ronda entre el 85% y 90% en hospitales, el 90% en los MIR y se acerca a un 65%-70% en Atención Primaria.

"No nos ha sorprendido el seguimiento en hospitales", ha reconocido abiertamente el doctor Miguel Lázaro, señalando que, con motivo de esta "huelga de sanidad histórica", que hay que recordar que ha sido convocada a nivel nacional, "los médicos han entendido claramente, y ahí los MIR vuelven a dar la razón para confiar en ellos, que se juegan el futuro de la sanidad, su futuro, en cuanto a un Estatuto Marco digno, que reconozca su singularidad".

"Nos ha sorprendido gratamente", sin embargo, ha apuntado, el seguimiento que ha habido de la huelga en "la Atención Primaria", ya que, según ha explicado, "creíamos que se movilizaba menos a pesar de que el Estatuto les afectaba mucho".

En todo caso, y atendiendo a las cifras, Lázaro ha considerado que el seguimiento de la huelga en protesta contra el nuevo Estatuto Marco que pretende sacar adelante el Ministerio de Sanidad ha sido "un éxito" en esta comunidad autónoma, "a pesar de que esto haya afectado a los pacientes", quienes "a lo mejor" esta jornada "han visto sus prestaciones sanitarias recortadas" o "anuladas".

UNOS 500 FACULTATIVOS SE CONCENTRAN FRENTE A DELEGACIÓN DE GOBIERNO

Además del seguimiento "masivo" de la huelga por parte de los médicos de Baleares, hay que destacar que unos 500 facultativos se han concentrado este viernes ante Delegación de Gobierno para exigir "un Estatuto Marco que reconozca la singularidad del médico".

En la concentración, que ha comenzado a las 12.00 horas, y ha transcurrido sin incidentes, se han visto pancartas en contra del nuevo Estatuto Marco que pretende sacar adelante el Ministerio de Sanidad y escuchado consignas contra la ministra de Sanidad, Mónica García, como "Mónica dimite, el colectivo no te admite".

Además, en el acto se han escuchado otros lemas como "no es vocación, es explotación"; "somos médicos, no somos esclavos"; "hora trabajada, hora cotizada"; y "hora de guardia, hora extraordinaria".

Pues, según el manifiesto leído durante la concertación, y firmado por el Comité de Huelga de CESM y Sindicato Médico Andaluz (SMA), "el Ministerio insiste en mantener el menosprecio al colectivo con un texto que sigue discriminando" a los facultativos "en tres cuestiones" que han considerado "básicas".

Por un lado, según han denunciado, el nuevo Estatuto Marco "iguala" a los médicos "a categorías a las que se exige menores requisitos de formación y responsabilidad en el proceso asistencial y se niega un ámbito de negociación propio en el que la voz de los médicos no quede diluida por los sindicatos de clase". Por otro, se han quejado de que el texto del Ministerio "mantiene una jornada laboral siempre atada a las "necesidades del servicio", imponiendo jornadas muy superiores a las de cualquier trabajador y sin regulación digna de las guardias o la jubilación". Y, en tercer lugar, de que "impone un régimen de incompatibilidad que impide" al médico "decidir libremente dónde quiere ejercer su actividad".

Frente a ello, han vuelto a reclamar "un estatuto propio y un ámbito de negociación específico". "Pedimos una regulación de la jornada laboral que no nos esclavice ni nos impida conciliar. Queremos un sistema de clasificación profesional que reconozca la especialización y la responsabilidad del médico. Reclamamos un modelo de compatibilidad común para toda España que no implique una merma retributiva. Insistimos en la necesidad de una regulación de la jubilación para que se permita un retiro flexible y voluntario, una jubilación parcial y una jubilación anticipada sin penalizaciones y que las horas de guardia computen para la jubilación. Rechazamos cualquier forma de movilidad forzosa, y solicitamos un modelo de evaluación del desempeño profesional de carácter positivo e incentivador", recoge el manifiesto, porque "mientras no se tengan en cuenta estas reivindicaciones, no se pondrá solución a la crisis de profesionales que esta asumiendo el Sistema Nacional de Salud".