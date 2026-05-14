Los médicos de Baleares vuelven a la huelga la semana que viene ante la falta de respuesta del Ministerio

Concentración de médicos en Palma contra el Estatuto Marco. - EUROPA PRESS

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicado Médico de Baleares (Simebal-CESM) mantiene la huelga prevista para la semana que viene, del 18 al 22 de mayo, contra el borrador del Estatuto Marco ante la falta de respuesta del Ministerio de Sanidad.

Los paros, los cuartos en lo que va de año, se mantienen ante la respuesta nula por parte del Ministerio de sanidad, ni del Gobierno central para negociar con el comité de huelga.

"Nos vemos en la obligación de continuar con las reivindicaciones planteadas por el comité, centradas en la reclamación de un Estatuto Propio que reconozca la singularidad de la profesión médica y de su formación, y que defienda y proteja sus condiciones laborales", han indicado en un comunicado.

En Baleares, el sindicato ha convocado asambleas este jueves (14.00 horas) en el Hospital Mateu Orfila de Menorca, y este viernes (08.30 horas) en el Hospital Comarcal de Inca.

Al mismo tiempo, se ha convocado el próximo 21 de mayo en el Hospital Can Misses de Eivissa una concentración (11.00 horas) y una asamblea (11.30 horas).

También el 21 de mayo, como en las anteriores semanas de paros, se ha convocado una protesta en Palma (18.30 horas) en la plaza de la Reina.

Igualmente, durante todos los días de huelga -del 18 al 22 de mayo- se realizarán concentraciones a las 08.30 horas en los distintos hospitales de las islas, en apoyo a los médicos y facultativos que están cubriendo los servicios mínimos.