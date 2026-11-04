Medio centenar de edificios de Palma abrirán sus puertas en el Open House 2026 con el agua como hilo conductor

Archivo - Vista general del edificio de Gesa. - ARCA - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del Open House Palma se celebrará del 9 al 15 de noviembre bajo el título 'Ciutat d'Aigua', días en los que una cincuentena de edificios permitirán las visitas del público, se ofrecerán conferencias y conciertos.

Durante una semana, los aficionados a la arquitectura, el patrimonio y el diseño podrán disfrutar de charlas y caminatas por algunas de las barriadas más emblemáticas de la ciudad, como el Molinar, el Jonquet, Son Gotleu, la Soledat o Son Quint; que, de una manera u otra, "comparten una historia vinculada con el agua", según han explicado los organizadores en un comunicado.

Son actividades que pretenden reflexionar sobre el crecimiento sostenible de la ciudad y dar a conocer aspectos interesantes de los barrios más alejados del centro histórico.

Las jornadas de puertas abiertas permitirán visitar edificios y espacios que habitualmente tienen el acceso restringido de manera total o parcial. De este modo, se podrá acceder a otros edificios públicos y privados que se corresponden con una gran variedad de estilos, usos y épocas históricas.

Uno de ellos será el antiguo edificio de Gesa, pendiente de rehabilitación, pero también el antiguo cine Metropolitan de Pere Garau, el Terreno Barrio Hotel, un apartamento reformado del emblemático edificio Fénix del paseo marítimo o el antiguo cine Rosales del Coll d'en Rabassa.

El Open House Palma también incluye edificios patrimoniales, como Cort, la Seu, el palacio March, la Llotja o el Palau del Consell de Mallorca, por lo que es "una oportunidad para pasear y disfrutar de la arquitectura de 'Ciutat'".

MOLINOS Y BAÑOS ÁRABES, ENTRE LA PROGRAMACIÓN DE ESTE AÑO

La edición de este año se presenta bajo el título 'Ciutat d'Aigua' para que los recursos hídricos sean un eje vertebrador de toda la programación y se explore la relación con la arquitectura y el diseño urbano.

Bajo este paraguas se ha organizado la charla 'Tres arquitecturas de agua', que será el jueves 12 de noviembre en Can Balaguer, con ponentes reconocidos de ámbito estatal y que presentarán tres proyectos de referencia.

Visitas relacionadas con esta temática son el molino des Caracol, en sa Casa Blanca; y el molino de Cal Tio de Son Pelat, en la carretera Vieja de Sineu. El martes 10 de noviembre habrá una visita guiada en el molino dels Dimonis, que tiene su origen en el siglo XIII y está muy cerca del Real.

Los Baños Árabes, el monasterio de la Real o el Museo Marítimo de Mallorca son otras de las visitas incluidas también a la programación 'Ciutat d'Aigua'.

La sede del Colegio Oficial de Arquitectos (Coaib) acogerá la exposición temporal 'Palma Ciutat d'Aigua', fruto de la colaboración entre el mismo colegio profesional y la escuela de Diseño Adema. Los alumnos reflexionan sobre el eje temático de esta edición, los recursos hídricos.

"Open House Palma llega este año a la 6ª edición y por eso se quería que los edificios que se pueden visitar ofrezcan no solo un abanico de estilos y épocas históricas, sino también que muestren usos diversos", ha mantenido la directora del festival, Belén Martínez.

Es el caso del IES Ramon Llull, el instituto de enseñanza secundaria más antiguo de Mallorca; del cementerio de Palma, con dos siglos de historia y ampliaciones de diferentes épocas, o de las torres del Temple, que tienen su origen en la época islámica.

"Open House Palma es un acontecimiento plural y multidisciplinario en que todo el mundo tiene cabida. Tiene el espíritu de abrir la ciudad, la arquitectura y el patrimonio a todos los vecinos, agentes sociales, técnicos y profesionales", han apuntado.

El objetivo es involucrar de manera transversal asociaciones y colectivos locales, para fortalecer el tejido social y buscar la participación ciudadana.

El Open House Palma forma parte de la red Open House Worldwide, una comunidad global presente en más de 60 ciudades de todo el mundo, que comparte la misma misión: abrir la ciudad, compartir conocimiento y promover el diálogo entre espacios y personas. De hecho, más de 300 personas, que participan como voluntarios, hacen posible el desarrollo de las actividades del festival al hacer de guías voluntarios y cuidar los accesos a los edificios.

CONCIERTO EN CAN BALAGUER Y DEBATE DEL SECTOR CULTURAL

Por otro lado, se ha organizado la primera edición del Open House LAB, unas jornadas profesionales del sector cultural para compartir experiencias y reflexionar sobre "la accesibilidad, la medida del impacto y la sostenibilidad económica". Será viernes, 13 de noviembre en Es Baluard Museu que intervendrá el activista de la accesibilidad y mediadora cultural Costa Badia.

Como novedad del Open House Palma 2026, el patio de Can Balaguer acogerá una velada musical que hará de puente entre la raíz tradicional y los sonidos más contemporáneos. Actuarán el dúo pitiuso Arannà y el DJ y productor musical Prof. Mullet. El evento será viernes 13 de noviembre, a partir de las 20.00 horas. La entrada será libre y gratuita.

Open House Palma es posible gracias al apoyo del Govern, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma, el Coaib, la Autoridad Portuaria de Baleares y la Universitat de les Illes Balears.