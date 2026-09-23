Medio centenar de personas se concentra en Palma para solidarizarse con Maricarmen: "Mañana puedes ser tú"

Concentración en Palma en solidaridad por el desahucio de Maricarmen. - EUROPA PRESS

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 50 personas han asistido este miércoles a la concentración convocada en Palma por el Sindicat de Llogateres para mostrar su solidaridad con Maricarmen, la anciana desahuciada esta mañana en Madrid, y alertar que "hoy es Maricarmen, mañana puedes ser tú".

La protesta se ha producido frente las puertas de la Delegación del Gobierno en Baleares y allí se han podido escuchar consignas como "Gobierno y patronal, alianza criminal", "Maricarmen no está sola" o "Ni gente sin casa, ni casas sin gente".

En un comunicado, la organización ha resaltado que la ejecución del desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años del distrito de Retiro de Madrid, ha provocado una "ola de indignación" que se ha concretado en concentraciones en más de diez ciudades.

En ese sentido, han criticado al Gobierno central por mantener "en un cajón" el Real Decreto de Vivienda, anunciado en junio, así como a PP, Vox y Junts, que votaron en contra de la moratoria antidesahucios y tumbaron el anterior Real Decreto que permitía prorrogar los contratos de alquiler.

Los sindicatos de inquilinas ha apuntado que lo ocurrido en Madrid demuestra las consecuencias concretas de "mantener estas reformas bloqueadas", mientras "continúan los desahucios y la desprotección de las inquilinas".

Por este motivo, han exigido al Gobierno que desbloquee de inmediato esta normativa y al conjunto de grupos parlamentarios que garanticen su votación antes de que termine la legislatura.

No obstante, han puntualizado que en esta misma semana también se ha producido el desahucio de Sílvia en Barcelona, con un protocolo de riesgo de suicidio activado; o el de Olga en Hospitalet de Llobregat, que se había quitado la vida a raíz de su desahucio.