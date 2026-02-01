Medio centenar de personas exigen en Palma el fin de la caza. "Es innecesaria y produce un daño a los animales"

Manifestantes exigen en Palma en fin de la caza. - EUROPA PRESS

PALMA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de personas, convocadas por la Plataforma No a la Caza, han salido a las calles de Palma este domingo para exigir el fin de la actividad cinegética en España.

Los manifestantes se han concentrado sobre las 12.00 horas en la plaza de España y han caminado hasta la plaza Mayor portando una pancarta en la que se podía leer 'No a la caza con galgos y otras razas'.

En otros cárteles portados por los manifestantes se podían leer mensajes como 'La caza no es un deporte, porque alguien mata y alguien muere' o 'La caza no es una necesidad, ni tú tu cuñado. Cazad por supervivencia'.

La coordinadora de la plataforma, Estefanía Brito, ha señalado en declaraciones en medios de comunicación su deseo de que se prohíba por completo la caza.

Al menos, ha reclamado que no se permita el uso de perros para llevar a cabo actividades cinegéticas alegando que se trata de "una crueldad".

"No es solamente que lo se les usen como herramienta de caza, sino que la vida que les dan mientras tanto es bastante humillante e indigna", ha apuntado, citado casos de animales "encerrados en zulos, con muy poca comida y sin los cuidados mínimos".

En esa línea se ha expresado el portavoz de la entidad Satya Animal, Enrique Gimeno, quien ha considerado que la caza es "una actividad fuera de contexto, innecesaria y que produce un daño tanto a los animales como al medio ambiente".

"Ya no solo por los animales que mueren, sino por los perros que se utilizan para la caza, que son las víctimas secundarias y que también sufren la violencia y la muerte", ha dicho.

Gimeno ha asegurado que se han documentado casos en los que los perros de caza, especialmente los galgos, que no sirven para la actividad cinegética reciben la eutanasia.

"En el mejor de los casos es en un veterinario, pero en otros se les ahorca o se les tira a un pozo. Son víctimas ya solo desde que nacen. Y cuando se hacen mayores y pierden cualidades tienen el mismo destino", ha afirmado.

Esta protesta es parte de la movilización nacional contra la caza que este domingo estaba previsto que se llevara a cabo en ciudades como Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Arrecife, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, Cartagena, Castellón, Ciudad Real, Corralejo (Fuerteventura), Cuenca, Donosti, Gijón, Girona, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santiago de Compostela, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo o Zaragoza.

Los organizadores habían llamado a protestar "contra la caza y el maltrato animal, especialmente la caza con galgos y otras razas, que sigue siendo legal en España a pesar del sufrimiento que causa".

"Los animales no son herramientas ni objetos, y su vida y dignidad merecen respeto. No podemos seguir permitiendo una "tradición" que antepone diversión y negocio a dolor y abandono sistemático", recalcaron.