Medio centenar de personas protestan contra la derogación de la ley de memoria democrática: "Ya lo hemos sufrido esto"

Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 10 febrero 2026 12:34
   PALMA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Medio centenar de personas se han concentrado a las puertas del Parlament para protestar contra la futura derogación de la ley de memoria democrática, subrayando que "ya han sufrido" esta derogación y que "no es plato de buen gusto".

   La Plataforma per la Memòria Democrática ha convocado una protesta este martes coincidiendo con el debate de la enmienda a la totalidad que ha presentado la izquierda en contra de la propuesta de derogación de Vox, que el PP apoyará.

   La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha acusado a los 'populares' de "jugar con un intercambio de cromos con los derechos que se sustentan en esta ley".

