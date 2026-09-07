Medios aéreos y terrestres combaten un incendio forestal declarado en Santa Eulària

Incendio forestal en Santa Eulària. - CAIB

EIVISSA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) ha desplegado medios aéreos y terrestres para tratar de sofocar un incendio forestal declarado la tarde de este lunes en Santa Eulària.

El fuego, declarado en torno a las 13.30 horas, ha sido catalogado inicialmente como de gravedad potencial uno, Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Pasadas las 14.15 horas, el nivel de riesgo ha sido rebajado a gravedad potencial cero.

El Ibanat ha desplegado dos medios aéreos, dos autobombas, 22 bomberos forestales y tres agentes de Medio Ambiente.