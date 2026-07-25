Medios terrestres y aéreos combaten un incendio agrícola en Formentera - CAIB

PALMA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medios terrestres y aéreos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) combaten un incendio agrícola declarado la tarde de este sábado en Formentera.

Las llamas están focalizadas en la venda de Sa Miranda, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en su cuenta de la red social X.

El Ibanat ha desplegado en el lugar dos medios aéreos, una autobomba, siete bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente.

El fuego se ha declarado en una jornada en la que tanto Formentera como buena parte de Baleares se encuentran en alerta roja por riesgo de incendios.