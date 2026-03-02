Mejoran el confort y la accesibilidad de la parada del TIB de Son Verí, en Marratxí. - CAIB

PALMA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de Son Verí que viajan con la línea interurbana 341 de la red de autobuses TIB (Pòrtol -Son Llàtzer-FAN) cuentan con una parada renovada que mejora la comodidad y la seguridad mientras esperan el autobús.

La parada, situada en el cruce de las calles Joan Binimelis y Mestre Lluc Mesquida, se ha equipado con una nueva marquesina que permite a los viajeros esperar el bus cómodamente y resguardados de las inclemencias meteorológicas. El equipamiento incorpora asientos y una vitrina para información de interés para los usuarios, según ha informado en nota de prensa la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

El Consorcio de Transportes de Mallorca ha trabajado conjuntamente con el Ayuntamiento de Marratxí para llevar a cabo las actuaciones necesarias y adecuar la parada existente a las actuales necesidades de los viajeros.