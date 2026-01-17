Las mejores imágenes del 'Pi de Sant Antoni' 2026 en Pollença

PALMA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plaza Vella de Pollença ha acogido este sábado la celebración del 'Pi de Sant Antoni' 2026, que ha sido coronado por Joan Rebassa, que se ha convertido en el tercer menor de edad que lo consigue.

La fiesta comenzó el 7 de enero, cuando se fue a cortar el pino, a la finca de Ternelles, en el término municipal de Pollença. Sin embargo, el tronco se ha reservado hasta este sábado cuando sobre las 17.00 horas se ha comenzado a mover de manera sorprendentemente rápida pese a la lluvia para colocarlo en la plaza.

El susto de la jornada ha llegado cuando se encaraba el último tramo hasta la plaza, ya que el pino se ha partido parcialmente en la copa, y se ha roto por abajo. Esto ha obligado a recortar el árbol, que inicialmente medía unos 21 metros, hasta dejarlo en unos 10 u 12.

Pese a los momentos de incertidumbre iniciales, la comisión de fiestas ha decidido continuar con la celebración y a las 21.52 horas Joan Rebassa ha coronado el también conocido como 'U Pi'.

Estas son algunas de las mejores imágenes captadas por el fotógrafo de Europa Press Tomàs Moyà durante la celebración de el 'Pi de Sant Antoni' 2026 y el momento de la coronación del árbol:

Momento en que la copa del 'Pi de Sant Antoni' se parte parcialmente

Multitud de personas en la plaza Vella para disfrutar del 'Pi de Sant Antoni'

El 'Pi de Sant Antoni' plantado en la plaza Vella de Pollença

Joan Rebassa, de 2008, corona el 'Pi de Sant Antoni'