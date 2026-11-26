Mapa con última posición del 'Med Emre'. Un hombre ha resultado fallecido tras el hundimiento de un buque quimiquero cargado con 7.000 toneladas de gasóleo a 25 millas al noroeste de Ibiza, según informa el servicio balear de Emergencias. - Europa Press

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El buque 'Med Emre' permanece semihundido a unas 20 millas de Eivissa, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Emergencias.

El buque Clara Campoamor y la Guardamar Talía ya están desplegados sobre la zona de operaciones haciendo una evaluación y seguimiento constante de la situación.

El Campoamor es uno de los buques más avanzado de la flota de Salvamento Marítimo, con capacidad de actuación en este tipo de emergencias, según fuentes del Gobierno central.