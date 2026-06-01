Un menor, herido en un incendio agrícola en Llubí

Bomberos del Ibanat actúan en un incendio agrícola en una finca de Llubí. - IBANAT

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un menor ha resultado herido en un incendio agrícola declarado en el término municipal de Llubí, por lo que ha requerido de ser trasladado al Hospital de Inca.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.00 horas de este sábado cuando se iniciaron las llamas y hasta allí se desplazaron efectivos del Ibanat y Bomberos de Mallorca de los parques de Inca, Manacor que consiguieron apagar el fuego, según han informado Bomberos de Mallorca.

Ese mismo día, sobre las 19.00 horas, efectivos del parque de Alcúdia intervinieron en un accidente de tráfico en la autopista Ma-13, a la altura de sa Pobla.

Una vez al lugar, extrajeron al ocupante del vehículo accidentado, ya que había quedado atrapado en su interior, y lo transfirieron a los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar, que lo trasladaron al Hospital de Inca.