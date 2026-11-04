Menorca al Senat apuesta por mejorar el nuevo sistema de financiación a través del diálogo

29N.- La coalición de las izquierdas de Menorca para el Senado fija la vivienda y la conectividad entre sus prioridades - MENORCA AL SENAT
MENORCA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
Menorca al Senat ha considerado este miércoles que la propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica presentada por el Gobierno central representa una mejora sustancial respecto al modelo actual, aunque han matizado que "todavía tiene margen de mejora".
En este contexto, la coalición ha defendido un sistema de financiación "más justo y redistributivo", que tenga más en cuenta el coste real de la vida, la población efectiva y los sobrecostes derivados de la insularidad, especialmente la doble insularidad que afecta a Menorca.
Para conseguirlo, Menorca al Senat ha apostado por la negociación y la construcción de acuerdos. "No renunciaremos a ninguna oportunidad de mejorar la financiación de Baleares por intereses partidistas o por decisiones impuestas desde Madrid", han señalado a través de un comunicado.
En este sentido, han destacado que la isla "necesita representantes que defiendan sus intereses con voz propia, capacidad de diálogo y voluntad de conseguir resultados".
La coalición ha remarcado que su compromiso es "negociar, construir acuerdos y anteponer siempre los intereses de Menorca a cualquier otra consideración partidista".
"Afrontamos esta campaña electoral con un compromiso claro: defender los intereses de Menorca con un programa hecho en Menorca y para Menorca, construido a partir de las necesidades reales de la ciudadanía", ha concluido.