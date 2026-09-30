Menús UIB más baratos: el completo baja a 6,85€ y el medio a 4,30€

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; el rector de la UIB, Jaume Carot, y el director general de Universidades, Investigación y Enseñanza Artística, Sebastià Massanet, en la presentación de la rebaja de los menús en la UIB. - CAIB

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha anunciado este miércoles la rebaja del precio de los menús en las cafeterías del campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que comenzará a aplicarse a partir de este jueves.

El conseller, Antoni Vera, ha concretado en una rueda de prensa que el precio del menú completo de las cafeterías de la UIB en 6,85 euros y el del medio menú, en 4,30 euros. Hasta ahora, tras la limitación de precios aplicada el curso pasado, el menú completo tenía un coste de 7,55 euros y el medio menú, de cinco euros.

Esta medida en las cafeterías de la UIB supone la segunda bajada consecutiva de precios, superando el 30 por ciento de reducción total. Así, en el último año el precio de los menús universitarios ha pasado de estar entre los más elevados del país a situarse por debajo de la media estatal, destaca la Conselleria.

La Conselleria de Educación y Universidades aportó 150.000 euros el curso pasado para hacer posible este descenso de precios.