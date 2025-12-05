Mercadona recoge en los supermercados de Mallorca más de 10.300 euros en la Gran Recogida

Los clientes de Mercadona en Andalucía donan cerca de medio millón de euros a los bancos de alimentos - MERCADONA

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los clientes de los 40 supermercados de Mercadona que participaron en la Gran Recogida de Alimentos en Mallorca donaron un total de 10.348 euros, que sumados a la aportación de la cadena y transformados en alimentos de primera necesidad equivaldrían a unos 8.899 kilos de productos.

En toda España, según ha informado la compañía en una nota de prensa, las 1.589 tiendas que se sumaron a la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos, organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) del 7 al 16 de noviembre, recaudaron más de 1,6 millones de euros. Por parte de Mercadona, como cada año, también se hará una aportación a esta iniciativa solidaria, que ascenderá a 240.500 euros.

Los Bancos de Alimentos podrán transformar tales aportaciones en unas 1.290 toneladas de productos de primera necesidad (atendiendo al tipo de productos que suelen solicitar), que equivaldrían a más de 16.100 carros de la compra.

Cabe recordar que Mercadona lleva años colaborando con la Fesbal en esta iniciativa solidaria y aboga por la modalidad de donación monetaria en caja porque permite a los Bancos de Alimentos comprar los productos que necesiten, en las cantidades que precisen y en el momento que los necesiten, ya que disponen de todo un año para canjear la donación.

"De este modo, se consigue atender de forma más precisa y eficiente a los beneficiarios finales. Se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los Bancos de Alimentos", ha destacado el gerente de Acción Social de Mercadona, Jesús Sánchez.

Además, Mercadona aboga por esta modalidad de donación monetaria porque es más sostenible, ya que reduce el transporte, la clasificación y el almacenaje innecesario, logrando que la ayuda llegue antes, mejor y con un menor impacto ambiental.

Asimismo, ofrece ventajas fiscales a los donantes, ya que las donaciones quedan reflejadas en el ticket de compra y pueden desgravarse en la declaración de la renta.

TARJETAS SOCIEDAD

En el marco del compromiso que Mercadona mantiene con las entidades sociales, la compañía lleva años apostando por la progresiva implantación y colaboración a través de las Tarjetas Sociedad.

Esta herramienta permite canalizar la ayuda a los usuarios dando la posibilidad de realizar su compra total en el supermercado.

"Contribuye a dignificar el acto de compra, integrar al usuario y contribuir a mejorar su situación de vulnerabilidad", ha explicado Sánchez.

La funcionalidad de las Tarjetas Sociedad de Mercadona es similar a la de cualquier otra tarjeta. Están activadas con un importe determinado, pudiendo ser utilizadas en varias compras hasta que el saldo se agote, por lo que no es obligatorio gastar todo el importe en una sola compra.