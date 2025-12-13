MÉS acuerda la creación de un canal ético en su web para que se puedan formular las denuncias oportunas

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, durante la jornada del viernes de la VII Asamblea General de la formación - MÉS PER MALLORCA

PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca acordó este viernes, durante la primera jornada de la VII Asamblea General de la formación, la creación de un canal ético en su web para que se puedan formular las denuncias oportunas.

Así lo ha informado el mismo MÉS per Mallorca, en una nota de prensa, en la que ha detallado que, en la primera jornada de su Asamblea, se debatió y votó la propuesta de modificación de los Estatutos, en la que se acordó la creación de un canal ético en la web del partido para que se puedan formular las denuncias oportunas.

Además, en la primera jornada de la Asamblea se debatió y votó la ponencia de organización, en la que se acordó aumentar la representación de las agrupaciones en el Consell Polític.

Así, ahora habrá dos personas, en vez de una, por cada agrupación local con 50 o menos personas militantes y simpatizantes y seis, en vez de tres, de cada agrupación local con más de 101 personas militantes y simpatizantes. Para no aumentar el número de miembros del Consell Polític la Asamblea elegirá ocho personas en vez de las 16 que elegía hasta ahora.

También aumentan los miembros natos de la Comisión Ejecutiva, que pasan de ocho a diez, respondiendo al incremento de representantes de la Asamblea municipalista que ahora tendrá tres en vez de uno.

MÉS ARRANCA SU VII ASAMBLEA REIVINDICANDO LA FIGURA DE CATERINA MAS

MÉS per Mallorca dio, este viernes noche, el sus a su VII Asamblea General reivindicando la figura personal y política de la exalcaldesa de Petra Caterina Mas, absuelta de las acusaciones formuladas por el PP y El PI tras "cinco años de persecución político-jurídica".

Así lo subrayó el coordinador general de la formación, Lluís Apesteguia. También la secretaria de organización de la formación ecosoberanista, Maria Ramon, le dedicó las primeras palabras de la Asamblea. Posteriormente el alcalde de Santa Maria, Colau Canyelles, como anfitrión, dio la bienvenida a los presentes.

Apesteguia, antes del inicio de la cita congresual, destacó que "MÉS per Mallorca cuenta con un liderazgo colectivo que nace de la asamblea" y consideró que el debate y la votación de la ponencia política, prevista para este sábado, "merecerá la pena porque se tratarán las soluciones a los problemas de la ciudadanía en materia de vivienda, territorio, identidad y servicios públicos".

LA VII ASAMBLEA DE MÉS CONTINÚA ESTE SÁBADO

Precisamente, en la jornada de este sábado de la VII Asamblea de MÉS, que ha empezado a las 10.00 horas, se debatirá y votará el Código Ético y de Conducta y la Ponencia Política. Posteriormente se producirá la votación y la proclamación de las candidaturas electas.

En esta última jornada de Asamblea representantes de ERC, BNG, EH Bildu, Compromís, CHA, PSIB, Esquerra Unida y Més por Menorca acompañarán, como invitados, a MÉS per Mallorca.