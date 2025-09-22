MÉS acusa al gobierno de Palma de "abandonar" a las personas sin hogar y exige medidas ante la "inacción" del PP

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS ha acusado al gobierno de Palma de "abandonar" a las personas sin hogar y ha exigido medidas "urgentes" ante la "inacción" del PP.

En una nota de prensa, MÉS per Palma ha informado que su portavoz adjunto en el Ayuntamiento, Miquel Àngel Contreras, ha denunciado este lunes "la situación insostenible e indigna en que viven en la ciudad centenares de personas sin hogar" y ha acusado al gobierno municipal del PP "de esconder el problema debajo la alfombra mientras la herida del sinhogarismo sangra cada día más".

Según Contreras, "no se puede tolerar que en Palma haya gente pensionista o que trabaja que, aun así, se vea condenada a dormir en la calle o dentro de un vehículo, con riesgo de perder su puesto de trabajo y de entrar en una espiral de exclusión social".

MÉS PER PALMA RECLAMA UN PLAN URGENTE DE DIGNIDAD

Por eso, ante esta situación dramática MÉS per Palma defenderá en el pleno municipal de septiembre una batería de medidas inmediatas para mejorar las condiciones de vida de las personas sin hogar.

Así la formación se ha comprometido a habilitar espacios seguros para sus pertenencias y documentación para evitar que las pierdan y que se agrave de este modo su exclusión; a crear nuevos recursos temporales y dignos de acogida que den respuesta a la alta demanda, y que sean una alternativa real y segura para las personas que viven en la calle o en asentamientos precarios; y a poner en marcha espacios donde se puedan alimentar de forma segura y tranquila, así como zonas habilitadas para su descanso tanto de día como por la noche.

Además, se ha comprometido a crear una red de espacios para su higiene básica, como duchas, lavabos y lavanderías, y garantizar su acceso de forma gratuita a los baños públicos municipales; a habilitar refugios climáticos accesibles donde se puedan guarecer durante las situaciones meteorológicas extremas --DANAs, olas de calor...--; a acabar con las actuaciones de "urbanismo hostil" impulsadas por el PP --para MÉS, un caso paradigmático se encuentra en la sede de Emaya, que ha sido cerrada con barreras para, según el partido, evitar que duerman las personas sin techo-- y apostar por un urbanismo inclusivo y respetuoso con los derechos humanos e impulsar una Estrategia Municipal de Lucha contra el Sinhogarismo, como tienen ciudades como Barcelona, Valencia y Madrid.

Además, MÉS exigirá tanto derogar la Ordenanza Cívica, que, a su juicio, "criminaliza" y "persigue" a las personas sin techo, como garantizar su derecho al empadronamiento --como establecen las leyes estatal y autonómica, "que el PP ahora mismo está incumpliendo"--.

"Es hora de pasar de las excusas a las soluciones. Palma necesita un plan de dignidad inmediato para asegurar que nadie duerme en la calle por falta de alternativas", ha remarcado Contreras.

UNA "EMERGENCIA SOCIAL"

MÉS per Palma ha compartido un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que confirma que el número de personas sin techo se ha triplicado desde 2019, y ha advertido que la Cruz Roja alerta que más de 800 viven permanentemente en la calle. Además, un centenar de personas se amontona en la antigua prisión, en condiciones insalubres y con un alto riesgo de incidentes, como los incendios que ya ha habido, ha recordado la formación.

Para MÉS per Palma, las causas de este problema son múltiples. No obstante, el portavoz adjunto del partido en Cort ha apuntado al aumento exponencial de la población "y de los residentes temporales con un alto poder adquisitivo"; la "elevada especulación" sobre la vivienda por parte de fondos extranjeros; un "turismo masivo que presiona todavía más el mercado residencial" a causa de la proliferación del alquiler turístico legal e ilegal; y la "falta de viviendas accesibles" y los precios "desorbitados" de los existentes.

"No hablamos de una anécdota, sino de una emergencia social de primer orden. Los datos son demoledores y muestran el fracaso absoluto de las políticas del PP en vivienda y servicios sociales", ha denunciado Contreras.

MÉS LAMENTA LA "IRRESPONSABILIDAD" DEL PP

MÉS per Palma ha acusado directamente al gobierno municipal del PP de fomentar "una política de odio hacia los más vulnerables", con una Ordenanza Cívica que, ha insistido, "criminaliza la pobreza" y con el uso de espacios públicos "hostiles" para expulsar a los sin techo. Además, según el partido, "el PP sigue dando la espalda a la realidad de muchos de palmesanos y se continúa negando a regular el precio de la vivienda. Todo esto para seguir favoreciendo a los de siempre. Es totalmente irresponsable e inhumano."

"El PP no solo ignora el sufrimiento, sino que lo castiga. En lugar de dar respuesta a las necesidades sociales, levanta barreras y da la espalda a los derechos humanos", ha afirmado Contreras.

Frente a esta situación, MÉS per Palma ha advertido que no se quedará con los brazos cruzados. "Si el PP continúa mirando hacia otro lado, tendrá a este partido delante. Esta ciudad no puede aceptar la indiferencia ante el dolor. Palma tiene que reaccionar y lo tiene que hacer ahora", ha considerado Contreras.