MÉS acusa al Govern de impulsar el crecimiento turístico y Costa reivindica sus políticas de contención

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha acusado al Govern de impulsar el crecimiento turístico y poblacional mientras que el vicepresidente primero, Antoni Costa, ha reivindicado sus políticas de contención.

El intercambio de pareceres ha tenido lugar la mañana de este martes durante la sesión de control al Ejecutivo en el pleno semanal de la Cámara autonómica.

El ecosoberanista ha comenzado su intervención recordando las dos "epifanías" de la presidenta del Govern, Marga Prohens, acerca del crecimiento turístico y demográfico, problemas que ha mencionado en diferentes debates del estado de la comunidad.

"Los hechos, pero, son otros. Todas las políticas van encaminadas al crecimiento turístico y poblacional. Pregunto sobre hechos, no palabras. ¿Cree que el crecimiento de Baleares tiene límites?", ha preguntado el diputado.

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, por su parte, ha reivindicado que desde el primer día de la legislatura el Govern "ha dejado claro que Baleares ha llegado al límite y que se tenía que trabajar para contener las llegadas turísticas en temporada alta y apostar por un crecimiento en valor".

"Por eso iniciamos el Pacto para la Sostenibilidad y aprobamos el primero decreto de contención, inédito en la historia de esta comunidad, en el cual aplicamos medidas concretas. Creo que esas políticas comienzan a dar sus frutos, como evidencian las estadísticas, con una contención de llegada de turistas en temporada alta que no se producía desde 2009", ha subrayado.

FIN DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER

Apesteguia, además, se ha referido a los 24.456 contratos de alquiler que fueron firmados en 2021 en el archipiélago y que vencerán este próximo 2026.

El fin de estos, que ha alertado que traerá consigo un significativo aumento de los precios, afectará a más de 69.000 personas.

"La renovación del contrato del alquiler a precios de mercado supondrá pagar 4.615 euros por familia. Es una subida inasumible para la gente normal, para la gente de aquí, como a ustedes les gusta decir", ha subrayado. Costa, en su contrarréplica, no se ha referido a esta cuestión.